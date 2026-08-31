Η BMW 120 διαθέσιμη με χρηματοδότηση από 219 ευρώ τον μήνα

Η BMW 120 προσφέρεται πλέον στην Ελλάδα με μια ιδιαίτερα ελκυστική χρηματοδοτική πρόταση. Το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο διαθέτει έναν κινητήρα 170 ίππων και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, μπορεί να αποκτηθεί με μηνιαία δόση που ξεκινά από τα 219 ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή της BMW Hellas έχει ως στόχο να καταστήσει την είσοδο στον κόσμο της βαυαρικής μάρκας πιο προσιτή για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ελκυστική χρηματοδοτική πρόταση για την BMW 120

Η BMW Hellas έχει ανακοινώσει μια άκρως ενδιαφέρουσα χρηματοδοτική πρόταση που αφορά την έκδοση 120 της δημοφιλούς Σειράς 1. Αυτή η προσφορά καθιστά δυνατή την απόκτηση του συγκεκριμένου μοντέλου με μια μηνιαία δόση που ξεκινά από τα 219 ευρώ, προσφέροντας μια οικονομικά συμφέρουσα λύση για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρει την ονομασία ALL IN. SIMPLY YOU, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται στους 48 μήνες, παρέχοντας ένα σταθερό και προβλέψιμο μηνιαίο κόστος για το διάστημα αυτό, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των εξόδων.

Τιμή και τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου

Η τιμή της BMW 120 στην ελληνική αγορά έχει διαμορφωθεί στα 29.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό ποσό, το οποίο, σε συνδυασμό με τη νέα χρηματοδοτική πρόταση, καθιστά το μοντέλο ακόμα πιο προσιτό. Η συγκεκριμένη έκδοση της BMW 120 είναι εφοδιασμένη με έναν κινητήρα που αποδίδει 170 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία.

Επιπλέον της ισχύος του κινητήρα, η BMW 120 διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές αποκτούν ένα όχημα με σημαντικές παροχές και χαρακτηριστικά από την αρχική του έκδοση, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον επιλογές προκειμένου να καλύψουν βασικές λειτουργικές ή αισθητικές ανάγκες.

Η Σειρά 1 ως η πιο προσιτή είσοδος στη μάρκα

Η BMW Σειρά 1 έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως η πιο προσιτή επιλογή για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κόσμο της βαυαρικής μάρκας. Αποτελεί την αρχική βαθμίδα στην γκάμα των μοντέλων της BMW, διατηρώντας ωστόσο τα υψηλά ποιοτικά και οδηγικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με το όνομα της εταιρείας.

Αυτή η στρατηγική επιτρέπει σε ένα ευρύτερο κοινό να αποκτήσει πρόσβαση στην premium εμπειρία που προσφέρει η BMW. Ξεκινώντας από ένα μοντέλο όπως η Σειρά 1, οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν έναν συνδυασμό πρακτικότητας, αναγνωρίσιμης ποιότητας κατασκευής και της προηγμένης τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Λεπτομέρειες του προγράμματος ALL IN. SIMPLY YOU

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ALL IN. SIMPLY YOU, το οποίο προωθείται ενεργά από την BMW Hellas, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την προώθηση της BMW 120 στην ελληνική αγορά. Μέσω αυτού του προγράμματος, η μηνιαία δόση των 219 ευρώ καθίσταται εφικτή για τους ενδιαφερόμενους, διευκολύνοντας σημαντικά την αγορά του αυτοκινήτου.

Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στοχεύει στην προσέλκυση νέων πελατών στην οικογένεια της BMW. Η δυνατότητα απόκτησης ενός οχήματος με 170 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό, με μια τόσο ανταγωνιστική μηνιαία δόση, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου μέρους της αγοράς αυτοκινήτου.

Η αξία του βασικού εξοπλισμού και η ισχύς των 170 ίππων

Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός της BMW 120 αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα της προσφοράς, καθώς εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί θα απολαμβάνουν άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από συστήματα και χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία.

Παράλληλα, η ισχύς των 170 ίππων προσδίδει στο μοντέλο δυναμικές επιδόσεις, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο. Η συνδυασμένη αυτή προσφορά, δηλαδή η ισχύς, ο πλούσιος εξοπλισμός και η προσιτή χρηματοδότηση, καθιστά την BMW 120 μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή στην κατηγορία των premium μικρομεσαίων αυτοκινήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki