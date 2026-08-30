Πέντε αξεσουάρ αυτοκινήτου που θυμόμαστε πλέον με νοσταλγία

Τα αξεσουάρ αποτελούσαν ανέκαθεν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αυτοκινήτου, καθώς οι κάτοχοι μηχανοκίνητων οχημάτων προσπαθούσαν να καλύψουν με πρόσθετο εξοπλισμό διάφορες λειτουργικές ανάγκες. Παράλληλα, επιθυμούσαν να δώσουν μία πιο εξατομικευμένη εικόνα στο αγαπημένο τους τετράτροχο. Στην πορεία, ο εξοπλισμός των σύγχρονων αυτοκινήτων αναβαθμίστηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά τα αξεσουάρ να περάσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Από τους λασπωτήρες των ελαστικών μέχρι τις κεραίες του ραδιοφώνου, πολλά στοιχεία που κάποτε ήταν απαραίτητα, σήμερα θεωρούνται παρωχημένα. Ας δούμε πέντε τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θυμόμαστε πλέον με νοσταλγία.

Οι ποτηροθήκες: Από «αμερικανιά» σε βασικό εξοπλισμό

Οι ποτηροθήκες καθιερώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρκετές δεκαετίες νωρίτερα σε σύγκριση με την Ευρώπη. Στην αρχή, στην Ευρώπη τις περιγελούσαμε και τις χαρακτηρίζαμε ως «αμερικανιά», δείχνοντας μια αρχική απροθυμία για την υιοθέτησή τους. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, οι Ευρωπαίοι υιοθέτησαν τη λειτουργικότητα των ποτηροθηκών, αναγνωρίζοντας την πρακτική τους αξία.

Σήμερα, κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους αρκετά παλαιά αυτοκίνητα τα οποία δεν διαθέτουν εργοστασιακές ποτηροθήκες. Για αυτές τις περιπτώσεις, λανσαρίστηκαν στην αγορά aftermarket cupholders, τα οποία έπιαναν σε διάφορα σημεία, όπως στις πόρτες, σε συγκεκριμένα σημεία του κόκπιτ ή ακόμη και στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Αυτή η λύση εξασφάλιζε ότι ο Έλληνας οδηγός δεν θα αναγκαζόταν να στερηθεί τον φραπέ του κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του με αυτοκίνητο. Πλέον, δεν νοείται καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς ποτηροθήκες, τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες του, καθώς έχουν καταστεί βασικό στοιχείο του εσωτερικού εξοπλισμού.

Οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες και ο αναπτήρας

Οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, οι οποίοι λειτουργούσαν με βύσμα που έπιανε στον αναπτήρα του αυτοκινήτου, θεωρούνται δικαιολογημένα οι πρόγονοι του σύγχρονου συστήματος κλιματισμού. Αυτοί οι ανεμιστήρες ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενοι, ειδικά μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών. Τους συναντούσε κανείς συχνά σε ταξί, λεωφορεία, φορτηγά και άλλα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, προσφέροντας μια στοιχειώδη λύση δροσιάς σε εποχές που το air-condition δεν ήταν διαδεδομένο.

Αφού αναφερόμαστε στον αναπτήρα αυτοκινήτου, πρέπει να σημειώσουμε ότι και αυτός ανήκει πλέον στα αξεσουάρ του παρελθόντος. Στα καινούργια Ι.Χ., ο αναπτήρας περιλαμβάνεται, στην καλύτερη περίπτωση, στον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ συχνά απουσιάζει εντελώς. Η θέση του έχει πλέον αντικατασταθεί από θύρες USB ή άλλες υποδοχές φόρτισης και σύνδεσης συσκευών, αντανακλώντας τις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών και των επιβατών.

Το ραδιοκασετόφωνο και οι θήκες κασετών

Το ραδιοκασετόφωνο είχε κομβική σημασία για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου στο παρελθόν, καθώς η ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων ήταν περιορισμένη. Η εμβέλεια των ραδιοφωνικών σταθμών ήταν σχεδόν μηδενική μόλις εγκατέλειπε κανείς την πόλη, καθιστώντας δύσκολη την ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων. Επιπλέον, η ποιότητα του ήχου ήταν συχνά κακή, με τα παράσιτα να κυριαρχούν και να αλλοιώνουν την ακουστική εμπειρία.

Για όσους σέβονταν τον εαυτό τους και την αγαπημένη τους μουσική, η λύση ήταν η τοποθέτηση ειδικής θήκης για τις κασέτες τους. Αυτές οι θήκες τοποθετούνταν συνήθως ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη συλλογή τους. Οι πιο προχωρημένοι επέλεγαν μάλιστα ειδικές συρταριέρες για κασέτες, οι οποίες διέθεταν μηχανισμό πίεσης για να ανοίγουν τα συρτάρια, προσθέτοντας ένα στοιχείο ευκολίας και πολυτέλειας στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.

Οι φιμέ μεμβράνες για προστασία από τον ήλιο

Η έκθεση των επιβατών ενός παλαιού αυτοκινήτου στην ηλιακή ακτινοβολία ήταν πολύ έντονη στο παρελθόν, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή σε ταξίδια με έντονη ηλιοφάνεια. Αυτό καθιστούσε αναγκαία την αναζήτηση λύσεων για την προστασία από τον ήλιο και τη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του οχήματος. Ως εκ τούτου, οι φιμέ μεμβράνες για τα παράθυρα και τα παρμπρίζ ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες και αποτελούσαν ένα κοινό θέαμα στα αυτοκίνητα της εποχής.

Πέρα από τις εξωτερικές μεμβράνες, κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν μάλιστα και εσωτερικά κουρτινάκια, τα οποία προσέφεραν επιπλέον σκίαση και προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. Αυτές οι λύσεις στόχευαν στην αύξηση της άνεσης των επιβατών και στην προστασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου από την υπερβολική θερμότητα και την φθορά που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis