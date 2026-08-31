Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους, συνελήφθη ο καπετάνιος

Οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα μετά το ναυάγιο του καταμαράν της Filojet στα ανοιχτά της Κερύνειας. Το τραγικό περιστατικό έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ενώ 18 άτομα παραμένουν άφαντα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών. Συνολικά 267 άνθρωποι επέβαιναν στο μοιραίο πλοίο, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν τους 23.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων του ναυαγίου της Filojet διεξήχθη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στις έρευνες συμμετείχαν αεροσκάφη, drones, καθώς και ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα νυχτερινής όρασης, ενώ πλοία συνέδραμαν από θαλάσσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες από αέρος και θάλασσας ξεκίνησαν εκ νέου, με την ελπίδα εντοπισμού επιζώντων ή σορών. Το πλοίο έχει εντοπιστεί στον βυθό της θάλασσας, σε βάθος 514 μέτρων. Για την ανάσυρση ή την έρευνα σε αυτό το βάθος, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ειδικά εξοπλισμένο σκάφος από την Τουρκία, μαζί με δύτες, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες.

Συλλήψεις και καταγγελίες για το πλήρωμα

Στο μεταξύ, η υπόθεση του ναυαγίου έχει οδηγήσει σε συλλήψεις. Ο καπετάνιος του μοιραίου καταμαράν, καθώς και επτά μέλη του πληρώματος, έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση. Οι συλλήψεις έγιναν υπό το βάρος τρομακτικών καταγγελιών που αφορούν τη συμπεριφορά του πληρώματος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυάγιο και τη διαχείριση της κρίσης από τους υπεύθυνους του πλοίου. Η διερεύνηση των καταγγελιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οργή για το περιστατικό είναι έντονη στα κατεχόμενα.

Αγωνία και οργή από τους συγγενείς

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα αγωνίας και οργής μεταξύ των συγγενών των επιβαινόντων. Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, πολλοί συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι της Κερύνειας και τα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες. Άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθενται στους «αστυνομικούς», ζητώντας να πληροφορηθούν εάν οι δικοί τους άνθρωποι ήταν ζωντανοί, νεκροί ή αγνοούμενοι.

Σε περίπτωση τραυματισμού, οι συγγενείς ζητούσαν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Κάποια νοσοκομεία προχώρησαν στη δημοσιοποίηση ονομάτων επιβατών που είχαν μεταφερθεί εκεί για περίθαλψη ή έλεγχο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια από συγγενείς που δεν άντεξαν την πίεση της αναμονής και της αβεβαιότητας.

Δηλώσεις και «εθνικό πένθος» στα κατεχόμενα

Η κατάσταση έντασης κορυφώθηκε όταν, μετά από συνεδρία στο κέντρο διαχείρισης κρίσης που είχε στηθεί στο λιμάνι της Κερύνειας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν άρχισε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Εκείνη τη στιγμή, ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει προς το μέρος του, ρωτώντας τον αν ζει η γυναίκα του που βρισκόταν στο πλοίο.

Ο άνδρας ανέφερε ότι περίμενε ώρες για μια απάντηση, την οποία δεν έλαβε. «Δεν αντέχω αδερφέ μου, δεν αντέχω. Ζει η γυναίκα μου; Πέστε μου, ζει;», φώναζε. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης, έχοντας δίπλα του τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, με τον άνδρα να απαντά «Όχι αδερφέ μου, όχι. Όλα είναι ψέμα».

Εν τω μεταξύ, στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο «εθνικό πένθος», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τη δύση του ήλιου στις 2 Σεπτεμβρίου. Μέσα ενημέρωσης του ψευδοκράτους έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μικρά παιδιά, γεγονός που εντείνει το δράμα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki