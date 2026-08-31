Μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης εντόπισαν ένα κατεψυγμένο νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Η μακάβρια αυτή ανακάλυψη ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για μη πληρωμή ενοικίου και χρήση ναρκωτικών από τους ενοικιαστές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα και οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του θανάτου του βρέφους και την ταυτότητα των γονέων του.

Η καταγγελία του ιδιοκτήτη και η επέμβαση της αστυνομίας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος Airbnb, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου στην Κυψέλη, κάλεσε τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε ότι οι ενοικιαστές του δεν είχαν καταβάλει το ενοίκιο, ενώ παράλληλα γινόταν χρήση ναρκωτικών εντός του διαμερίσματος. Επιπλέον, οι ένοικοι έπρεπε να είχαν ήδη αποχωρήσει από το κατάλυμα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι περνούσαν από το σημείο, ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη για την κατάσταση και ανέβηκαν στο διαμέρισμα για έλεγχο. Εκεί εντόπισαν συνολικά έξι άτομα: έναν 43χρονο, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, την 15χρονη κόρη τους, τους δύο ανήλικους γιους τους ηλικίας 12 και 9 ετών, καθώς και έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Η μακάβρια ανακάλυψη του βρέφους και οι προσαγωγές

Κατά τον αρχικό έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 43χρονου και του 26χρονου, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Στη συνέχεια, σε έναν δεύτερο και πιο ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρχές στο διαμέρισμα, βρέθηκαν δύο βαλίτσες. Μέσα σε μία από αυτές, εντοπίστηκε ένα νεκρό μωρό, το οποίο ήταν κατεψυγμένο εντός δοχείου. Το γεγονός ότι το βρέφος ήταν κατεψυγμένο υποδηλώνει ότι βρισκόταν για καιρό στην κατάψυξη.

Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες. Αρχικά, μάλιστα, είχε αναφέρει ότι το παιδί είχε γεννηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι οι ένοικοι είχαν βγάλει το έμβρυο από τον καταψύκτη και το είχαν τοποθετήσει στη βαλίτσα, με σκοπό να τραπούν σε φυγή, αντιλαμβανόμενοι την καταγγελία του ιδιοκτήτη στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους βρήκαν με τις βαλίτσες στα χέρια, έτοιμους να φύγουν.

Τα ερωτήματα για την ταυτότητα και τις συνθήκες θανάτου

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας διερευνούν εντατικά την υπόθεση, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους. Ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε αρχικά ότι το βρέφος ήταν δικό του και της συζύγου του. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και εξετάζουν ακόμα και το σενάριο το παιδί να ανήκει στην 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Η 15χρονη, όπως έχει αναφερθεί, είναι έγκυος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πατέρας του παιδιού είναι ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της.

Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι έχασε το παιδί που κυοφορούσε και ότι δεν ήθελε να το εγκαταλείψει, γι’ αυτό και το κατέψυξε. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννηση, ούτε γιατί συντηρούνταν στην κατάψυξη. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο 43χρονος όσο και η Γερμανίδα δεν εργάζονταν, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το σενάριο να ζούσαν διακινώντας ναρκωτικά.

Διερεύνηση για τα ανήλικα και ιατροδικαστική εξέταση

Πέρα από την μακάβρια ανακάλυψη, οι αστυνομικοί διερευνούν και τι ακριβώς συμβαίνει με τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Τα παιδιά, τα οποία δηλώθηκαν ως γιοι του 43χρονου και της 28χρονης, δεν έχουν καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα. Με εισαγγελική εντολή, θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να διευκρινίσει σημαντικές πτυχές της υπόθεσης. Η ιατροδικαστική έρευνα θα καθορίσει αν πρόκειται για βρέφος ή για έμβρυο κάποιων εβδομάδων, καθώς και τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του. Όλοι οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis