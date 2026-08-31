Ο Μανδάς «κέρβερος» για τη Λάτσιο, δικαίωση για τον Γκατούζο

Ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το μηδέν για τη Λάτσιο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη Serie A, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Η ιταλική ομάδα κατάφερε να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Η επιλογή του προπονητή Τζενάρο Γκατούζο να τον εμπιστευτεί ως βασικό φαίνεται πλέον να δικαιώνεται πλήρως.

Η επιλογή του Γκατούζο και η παραμονή του Μανδά

Τον περασμένο Γενάρη, όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Λάτσιο και Μπόρνμουθ για τον δανεισμό του Χρήστου Μανδά με οψιόν αγοράς, οι πιθανότητες έδειχναν ότι ο Έλληνας πορτιέρε θα αποτελούσε οριστικά παρελθόν από τον ιταλικό σύλλογο. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ο Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λάτσιο.

Ο Ιταλός προπονητής, από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε, ήταν να παραμείνει ο Έλληνας κίπερ στην ομάδα και να λάβει τη φανέλα του βασικού, αντί του Προβεδέλ. Πράγματι, ο 24χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε στη Ρώμη, πραγματοποίησε κανονικά την προετοιμασία με την ομάδα και έκτοτε αποτελεί τη μόνιμη βασική επιλογή του Ιταλού τεχνικού.

Δυναμικό ξεκίνημα στη Serie A

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει η Γιουβέντους για την απόκτησή του, φαίνεται ότι ο διεθνής τερματοφύλακας θα παραμείνει κάτοικος Ρώμης. Η πορεία του μέχρι στιγμής έχει δικαιώσει τον Τζενάρο Γκατούζο για την επιλογή του να τον εμπιστευτεί. Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει δυναμικά τη Serie A, έχοντας πετύχει το 2/2 στις αναμετρήσεις της.

Αυτή η θετική πορεία στο πρωτάθλημα έρχεται σε αντίθεση με τον αποκλεισμό-σοκ από το Κύπελλο, όπου η ομάδα αντιμετώπισε τη Μαντόβα. Στο πρωτάθλημα, ο Μανδάς μαζί με τον Φρατέζι αναδεικνύονται σε μεγάλους πρωταγωνιστές για τη Λάτσιο, συμβάλλοντας καθοριστικά στις νίκες της ομάδας.

Ο ρόλος των πρωταγωνιστών

Ο Φρατέζι έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της Λάτσιο, καθώς έχει πετύχει τα δύο «χρυσά» γκολ της ομάδας. Αυτά τα τέρματα σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις κόντρα στην Μπολόνια και την Τζένοα, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για τον σύλλογο.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μανδάς έχει κρατήσει με μεγάλη επιτυχία το μηδέν στην εστία του για δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Η παρουσία του προσφέρει σημαντική ασφάλεια και ηρεμία στα μετόπισθεν της Λάτσιο, επιτρέποντας στην ομάδα να λειτουργεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η κομβική επέμβαση κόντρα στην Τζένοα

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Τζένοα, ο Χρήστος Μανδάς δεν χρειάστηκε να επέμβει όσο συχνά είχε συμβεί στο παιχνίδι με τη Μπολόνια. Ωστόσο, φώναξε παρών σε κάθε περίπτωση που η παρουσία του ήταν απαραίτητη. Η πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στις καθυστερήσεις, λίγο πριν τη λήξη του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πορτιέρε στέρησε από τον Φρέντρουπ την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας για την ομάδα του. Ο Δανός χαφ, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, εκτέλεσε μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Ο Μανδάς τινάχθηκε και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, ολοκληρώνοντας έτσι τη νίκη για τη Λάτσιο, παρότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν είχε χρειαστεί να κάνει κάποια δύσκολη απόκρουση.

Εγκωμιαστικά σχόλια στην Ιταλία

Η εμφάνιση του Χρήστου Μανδά έχει προκαλέσει εγκωμιαστικά σχόλια στην Ιταλία. Οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι υμνούν τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά του Έλληνα τερματοφύλακα. Ακόμα και σε ένα «ήρεμο» ματς, από άποψη τελικών προσπαθειών των αντιπάλων, ο Μανδάς «μίλησε» όταν έπρεπε, κάνοντας την κρίσιμη επέμβαση που εξασφάλισε τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta