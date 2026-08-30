Θανατηφόρο ναυάγιο στο Κάβο Γκρέκο: Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026, στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο. Η ακραία κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή προκάλεσε έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και τον θάνατο του 76χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου.

Οι δραματικές στιγμές στο Κάβο Γκρέκο

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή οδήγησαν στην ενημέρωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), καθώς τρία σκάφη κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά, ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό βυθίστηκε, με ένα άτομο που επέβαινε σε αυτό να διασώζεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας. Η θαλασσοταραχή ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για όσους βρίσκονταν στη θάλασσα.

Η τραγική κατάληξη του Ντίμη Μαυρόπουλου

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που έπεσαν θύμα της κακοκαιρίας, έχασε τη ζωή του. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Μαζί του στο σκάφος βρίσκονταν η κόρη και η σύντροφός του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πηδήξουν στη θάλασσα και να διασωθούν, μεταφερόμενες στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Ο σορός του 76χρονου επιχειρηματία, ο οποίος αγνοούνταν μετά τη βύθιση του σκάφους του, εντοπίστηκε από δύτες χωρίς τις αισθήσεις του. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε στην περιοχή ήταν μεγάλης κλίμακας. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η επιχειρηματική του πορεία

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό της Κύπρου, αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη και είχε συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα. Ξεχώριζε για την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά της Λεμεσού.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε αρχικά στον τομέα του εμπορίου και των εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια μακρά οικογενειακή παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, επεκτείνοντας την παρουσία του και στον τομέα των ακινήτων, σύμφωνα με το philenews.com.

Η αγάπη του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η σχέση του Ντίμη Μαυρόπουλου με το αυτοκίνητο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Συμμετείχε ενεργά σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές.

Το 1986, ο Ντίμης Μαυρόπουλος κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, μια χρονιά ορόσημο για την αγωνιστική του πορεία. Την ίδια χρονιά, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αφοσίωσή του στο άθλημα.

Η συμβολή του στην πολιτιστική κληρονομιά

Το 2014, ο Ντίμης Μαυρόπουλος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό. Για τον σκοπό αυτό, διέθεσε την προσωπική του συλλογή οχημάτων, εμπλουτίζοντας σημαντικά το μουσείο.

Το μουσείο εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης στην Κύπρο. Πέρα από την επιχειρηματική και αθλητική του δράση, ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επίσης μια εμβληματική μορφή του καρναβαλιού της Λεμεσού, γνωστός για τη συμμετοχή του και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit