Η εκκλησία τιμά τον άγιο Αλέξανδρο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Η 30ή Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία στη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος, του οποίου το όνομα σημαίνει «αυτός που υπερασπίζεται/προστατεύει τους άνδρες», γεννήθηκε στη Μικρά Ασία γύρω στο 239 από ευσεβείς γονείς που τον ανάθρεψαν χριστιανικά. Η ζωή του σημαδεύτηκε από διωγμούς και έναν αδιάκοπο αγώνα υπέρ της Ορθοδοξίας.

Η ζωή και οι διωγμοί του αγίου Αλεξάνδρου

Ο Άγιος Αλέξανδρος ήρθε στον κόσμο περίπου το 239 στη Μικρά Ασία, σε μια εποχή όπου οι χριστιανοί υφίσταντο σκληρούς διωγμούς από τις ρωμαϊκές αρχές. Ως νέος, βίωσε τους διωγμούς των αυτοκρατόρων Δέκιου, Βαλεριανού, Διοκλητιανού, Γαλερίου και Μαξιμιανού, γεγονότα που διαμόρφωσαν την πίστη και την αντοχή του.

Αργότερα, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τέθηκε στην υπηρεσία του γέροντα και ασθενούς αρχιεπισκόπου Μητροφάνη. Ο Μητροφάνης αναγνώρισε την αφοσίωσή του και τον χειροτόνησε αρχικά διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο, αναγνωρίζοντας την ευσέβεια και την ασκητική του ζωή.

Ο αγώνας κατά των αιρέσεων

Ο Αλέξανδρος διακρίθηκε γρήγορα για την πνευματική του ακεραιότητα και την αφοσίωσή του, γεγονός που τον οδήγησε σε υψηλά αξιώματα εντός της Εκκλησίας. Το κύριο μέλημα του ήταν η αντιμετώπιση των αιρέσεων, οι οποίες εκείνη την περίοδο βρίσκονταν σε έξαρση και απειλούσαν τη συνοχή της χριστιανικής πίστης.

Με πύρινους λόγους και ισχυρά επιχειρήματα, ο Άγιος Αλέξανδρος κατατρόπωνε τους κακόδοξους αιρετικούς. Μέσα από το έργο του, κατάφερε να μεταστρέψει πλήθος ανθρώπων που είχαν παρασυρθεί, επαναφέροντάς τους στην Ορθοδοξία και ενισχύοντας την πίστη.

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος και η διαδοχή

Όταν ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος ήταν 63 ετών, εμφανίστηκε η αίρεση του αρειανισμού, μια από τις πιο σοβαρές θεολογικές διαμάχες της εποχής. Για την αντιμετώπισή της, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βηθυνίας.

Ο υπέργηρος και ασθενής αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης έστειλε τον Αλέξανδρο ως αντιπρόσωπό του στη Σύνοδο. Εκεί, ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε με σθένος κατά του αρειανισμού και υπέρ της Ορθοδοξίας, συντασσόμενος με τους Ορθοδόξους Πατέρες και συμβάλλοντας στην κατατρόπωση του αιρεσιάρχη Άρειου.

Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 325, ο αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης, σε ηλικία 117 ετών, κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο Αλέξανδρος τον διαδέχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Βασιλεύουσας, υπηρετώντας την Εκκλησία για δεκαπέντε χρόνια.

Η κοίμηση και η ανακήρυξη σε άγιο

Ο Άγιος Αλέξανδρος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 337, σε ηλικία 98 ετών, μετά από μια ζωή αφιερωμένη στην πίστη και την Εκκλησία. Η Εκκλησία, αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο και την αγιότητά του, τον ανακήρυξε άγιο.

Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου, την ημέρα της οσιακής κοίμησής του, ως φόρος τιμής στη ζωή και την προσφορά του στον Χριστιανισμό.

Με πληροφορίες από: in.gr