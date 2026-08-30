Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, «Red Code» για συγκεκριμένες περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα, για αύριο, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», γεγονός που σηματοδοτεί την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούνται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα είναι πολύ υψηλός. Αυτό αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 4, υποδεικνύοντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από αυτή την πρόβλεψη περιλαμβάνουν την Κρήτη, καθώς και τα νησιά που ανήκουν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η προειδοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τις αρχές των συγκεκριμένων περιοχών για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων.

Περιοχές σε «Red Code» αύριο

Ειδικότερα, για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες του Νοτίου Αιγαίου. Αυτές περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου.

Για τον ίδιο λόγο, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» αύριο οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, οι οποίες ανήκουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, σε «Red Code» βρίσκονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τι σημαίνει η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code»

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» συνεπάγεται την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός αναπτύσσει και ενεργοποιεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα αντίστοιχα υλικά και μέσα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες που προκύπτουν.

Ο βασικός στόχος αυτής της κινητοποίησης είναι η ετοιμότητα ενόψει ενός επαπειλούμενου κινδύνου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου. Επιπλέον, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με σκοπό τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής.

Ενέργειες δήμων και περιφερειών

Στο πλαίσιο των παραπάνω μέτρων, οι δήμοι και οι περιφέρειες που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν τεθεί σε «Red Code» καλούνται να αναλάβουν άμεσες ενέργειες. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ότι πρέπει να συγκαλέσουν χωρίς καθυστέρηση τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα.

Ο σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι η εξέταση θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με την ετοιμότητα των τοπικών αρχών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η συντονισμένη δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θεωρείται κρίσιμη για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Αυξημένη ετοιμότητα κρατικών υπηρεσιών και Πυροσβεστικού Σώματος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον, έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι των προαναφερθέντων περιοχών, με στόχο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Αυτή η προετοιμασία κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν.

Επιπρόσθετα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών απαιτήσεων που πιθανόν να προκύψουν λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 4.

Με πληροφορίες από: Topontiki