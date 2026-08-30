Το νέο μοντέλο εισαγωγής στα ΑΕΙ: Πανελλαδικές μόνο για τις περιζήτητες σχολές;

Ένα νέο μοντέλο εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που θα μπορούσε να μεταβάλει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στα ελληνικά πανεπιστήμια, βρίσκεται στο τραπέζι του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Η βασική πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός διπλού συστήματος, όπου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν θα αποτελούν τη μοναδική οδό για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αντίθετα, θα διατηρηθούν κυρίως για τις σχολές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

Διπλό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στο Κυριακάτικο «Το Βήμα» στις 30 Αυγούστου, η συγκεκριμένη κατεύθυνση περιλαμβάνεται στις προτάσεις που συζητούνται για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική απόφαση, ωστόσο η σκέψη αφορά ένα «διπλό» μοντέλο εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με διαφορετικούς δρόμους ανάλογα με τη ζήτηση κάθε τμήματος.

Ο πυρήνας της πρότασης είναι να συνεχιστούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις σχολές όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα όπως οι Ιατρικές, Νομικές και Πολυτεχνικές σχολές, καθώς και άλλα περιζήτητα, θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να απαιτούν εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένας κοινός και αντικειμενικός τρόπος κατάταξης των υποψηφίων.

Εισαγωγή χωρίς Πανελλαδικές για τμήματα μεσαίας και χαμηλής ζήτησης

Αντιθέτως, για τα πανεπιστημιακά τμήματα που παρουσιάζουν μεσαία ή χαμηλή ζήτηση, δηλαδή εκείνα όπου οι διαθέσιμες θέσεις πλησιάζουν ή ακόμη και ξεπερνούν τον αριθμό των ενδιαφερομένων, εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής χωρίς την ίδια διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο αποκτά το νέο Εθνικό Απολυτήριο.

Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βασικό κριτήριο πρόσβασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πανεπιστημιακών τμημάτων. Αυτή η προσέγγιση θα διαφοροποιούσε σημαντικά τον τρόπο εισαγωγής, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για σχολές που δεν έχουν την ίδια πίεση ζήτησης.

Το ζήτημα του καθορισμού της ζήτησης

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, εγείρει ένα σημαντικό πρακτικό ζήτημα: πώς θα καθορίζεται ποιες σχολές θεωρούνται υψηλής ζήτησης και ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό τον καθορισμό. Η εικόνα της ζήτησης για ένα πανεπιστημιακό τμήμα δεν παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου.

Ένα τμήμα μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό προτιμήσεων μία χρονιά και λίγα χρόνια αργότερα να εμφανίσει σημαντική πτώση ενδιαφέροντος. Επομένως, αν υιοθετηθεί ένα διπλό σύστημα, θα απαιτηθεί πιθανότατα η ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα επανεξετάζει σε τακτική βάση τη ζήτηση κάθε τμήματος. Αυτός ο μηχανισμός θα αποφασίζει εάν η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ή μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr