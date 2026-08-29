Ο ψυχολόγος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και το «σούπερ μάρκετ» παραισθησιογόνων

Ένας ψυχολόγος, ο οποίος φέρεται να διαθέτει πλούσιο βιογραφικό στον χώρο της ψυχικής υγείας, συνελήφθη πρόσφατα με την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ψυχολόγος προμήθευε ναρκωτικά σε έναν 41χρονο διακινητή από το Χαϊδάρι, ο οποίος είχε μετατρέψει την οικία του σε ένα είδος «σούπερ μάρκετ» παραισθησιογόνων ουσιών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω καταγεγραμμένων συνομιλιών από τον «κοριό» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το προφίλ του ψυχολόγου και οι επαγγελματικές του ιδιότητες

Ο συλληφθείς ψυχολόγος φέρεται να παρουσίαζε ένα εκτεταμένο επαγγελματικό προφίλ. Σε επαγγελματική του κάρτα, αναφερόταν ως γνωστικός νευροψυχολόγος, κλινικός υπνοθεραπευτής και ψυχοθεραπευτής. Αυτές οι ιδιότητες υποδηλώνουν μια εξειδίκευση σε τομείς που αφορούν τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη θεραπεία μέσω ύπνωσης και την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Επιπλέον, ο ψυχολόγος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά, το οποίο είχε χαρακτηρίσει ως κέντρο κλινικής υπνοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες, συστηνόταν και ως «προπονητής ζωής και μυαλού», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά για τους «life coach». Το πλούσιο αυτό βιογραφικό έρχεται σε αντίθεση με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δράση του 41χρονου διακινητή στο Χαϊδάρι

Ο 41χρονος άνδρας από το Χαϊδάρι, ο οποίος κατηγορείται ως ο παραλήπτης των ουσιών, είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο διακίνησης παραισθησιογόνων. Η Αστυνομία τον περιγράφει ως διακινητή που λειτουργούσε την οικία του σαν ένα «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, προσφέροντας μια ποικιλία ουσιών σε πελάτες.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο ψυχολόγος παρέδιδε στον 41χρονο διακινητή διάφορες ουσίες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το MDMA, το LSD και διάφορα χάπια, υποδεικνύοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διακινούνταν μέσω αυτής της αλυσίδας.

Οι ναρκωτικές ουσίες και οι παραγγελίες

Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις ουσίες που διακινούνταν και τον τρόπο παραγγελίας τους. Ο 41χρονος διακινητής αναφερόταν στον ψυχολόγο με το προσωνύμιο «γιατρός». Σε μία από τις συνομιλίες, ο 41χρονος αναφέρει: «Ο γιατρός μου το έχει δώσει, δεν ξέρω αν έχει άλλη κόκα-κόλα αλλά γ… η κόκα κόλα».

Ένας πελάτης, στην ίδια συνομιλία, περιγράφει την εμπειρία του με τις ουσίες, λέγοντας: «Γ… το ξέρω απ’έξω και ανακατωτά το συγκεκριμένο. Άστο, σαϊκεντέλα και σαϊκεντέλικ μέσα έχει. Παθαίνω νιάου, εγώ το πίνω συνέχεια, αν πάω σε πάρτυ το πίνω το πρωί, 6 η ώρα, 7. Να μη με πονάει η μέση. Α…όμως θα βρούμε; Έχει ο γιατρός;» Ο 41χρονος απαντά καταφατικά, επιβεβαιώνοντας ότι ο «γιατρός» έχει τα πάντα.

Λεπτομέρειες από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες

Οι συνομιλίες των εμπλεκομένων προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος. Ο 41χρονος διακινητής αναφέρει ότι ο «γιατρός» έρχεται τη Δευτέρα και ότι του έχει κάνει παραγγελία για «κάτι ecstasy» και «κάτι μου-ντου». Ο πελάτης εκφράζει τις προτιμήσεις του, δηλώνοντας: «Δεν θέλω τέτοια εγώ, λίγο LSD και λίγο μου-ντου το πρωί».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο 41χρονος αναφέρει ότι ο «γιατρός» έχει «υγρό» και «πηχτό», προσθέτοντας: «Υγρό δεν έχει, δεν μου έχει δώσει γιατί μου έχει δώσει ένα μπουκάλι με 500. 500 ή 200 σταγόνες αλλά είναι σπασμένα αυτά ρε, τα φτιάχνει αυτός». Ο πελάτης ζητάει «αληθινό, αληθινό. Το πηχτό», με τον 41χρονο να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει και πηχτό.

Ο 41χρονος περιγράφει επίσης μία παραγγελία που του έδωσε ο ψυχολόγος, αναφέροντας: «Μου έδωσε μια σελίδα. Έχει μια τράνς 10 κομμάτια, μια σελίδα παραγγελία πανοραμίξ. Πανοραμίξ ρε μαλάκα. Και μου τα έδωσε». Οι καταγεγραμμένες αυτές συνομιλίες αποτελούν βασικό στοιχείο για την υπόθεση, σκιαγραφώντας το εύρος και τον τρόπο της φερόμενης διακίνησης ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis