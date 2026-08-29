Ανάσα δροσιάς με «φρένο» στον υδράργυρο – Επιμένουν τα 8άρια στο Αιγαίο

Η καρδιά του καλοκαιριού χτύπησε δυνατά και χθες, ωστόσο το μελτέμι επενέβη ήδη από το βράδυ, δροσίζοντας την πανσέληνο. Όσοι επέλεξαν αυτές τις ημέρες για τις διακοπές τους σε κάποιο νησί απολαμβάνουν την ευεργετική δροσιά της θάλασσας και των ανέμων. Για σήμερα Σάββατο, αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν και αυτή η μεταβολή θα είναι πρόσκαιρη.

Η γενική πρόγνωση για το Σάββατο

Για σήμερα, Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες προβλέπουν ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και άκρως καλοκαιρινός, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τις δραστηριότητες της ημέρας.

Κατά τις θερμές ώρες, ωστόσο, αναμένεται να συννεφιάσει στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και κατά μήκος της Πίνδου. Αντίθετα, στη νησιωτική χώρα, η ηλιοφάνεια θα επικρατεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς φαινόμενα.

Ισχυροί άνεμοι και κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ. Ειδικότερα, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο πέλαγος, οι ριπές των ανέμων αναμένεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερες συνθήκες.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τίθενται για ακόμα μία ημέρα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Στο Ιόνιο, παράλληλα, θα επικρατήσουν νοτιάδες, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 5 μποφόρ.

Πτώση του υδραργύρου σε όλη τη χώρα

Ο υδράργυρος σημειώνει αισθητή πτώση σήμερα, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Στην Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και το εσωτερικό της Θεσσαλίας, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 35 και 37 βαθμών Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Ιόνιο, το θερμόμετρο δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο, οι συνθήκες θα διατηρηθούν ακόμα πιο δροσερές, λόγω της επίδρασης των ισχυρών βορείων ανέμων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος, με τον ήλιο να κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού, με βοριάδες που θα φτάνουν έως και τα 5 μποφόρ. Αυτό το γεγονός θέτει το λεκανοπέδιο σε καθεστώς πολύ υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της πόλης αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Ωστόσο, αισθητά πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στα ανατολικά και νότια παράκτια τμήματα του νομού, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετική συννεφιά, η οποία όμως αργότερα θα υποχωρήσει, καθιστώντας τον καιρό αίθριο. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες προς το βράδυ, χωρίς να αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Στον Θερμαϊκό, θα πνέουν νοτιάδες με ένταση έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του κόλπου, ενώ στο εσωτερικό του νομού το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών

Συνολικά, σήμερα η χώρα παίρνει μια σημαντική ανάσα δροσιάς, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή η μεταβολή προσφέρει πιο ευχάριστες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Για την Κυριακή, η ζέστη αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς, ενώ το μελτέμι θα επιμείνει στο Αιγαίο. Ωστόσο, η συνέχεια του καιρού προβλέπεται απολύτως γνώριμη για την εποχή, με ιδανικές συνθήκες τόσο για όσους βρίσκονται σε διακοπές όσο και για όσους έχουν ήδη επιστρέψει στη βάση τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki