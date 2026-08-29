Σάντουιτς φουρνιστής ομελέτας: Μια δημοφιλής συνταγή με τσιαμπάτα

Το σάντουιτς ομελέτας αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα σνακ ή πρόχειρα φαγητά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ιδιαίτερη εκδοχή αυτής της γευστικής επιλογής περιλαμβάνει ψωμάκια τσιαμπάτα, τα οποία γεμίζονται με μια πλούσια ομελέτα που ψήνεται στον φούρνο. Η ομελέτα αυτή εμπλουτίζεται με λαχανικά, ζαμπόν και τυρί, ενώ η γεύση της απογειώνεται με την προσθήκη μιας πρόχειρης φρέσκιας σάλτσας ντομάτας και baby σπανακιού.

Η προετοιμασία των υλικών και το σοτάρισμα

Για την έναρξη της παρασκευής, είναι απαραίτητο να προθερμανθεί ο φούρνος στους 200°C. Στη συνέχεια, ακολουθεί το πλύσιμο και το ψιλοκόψιμο των λαχανικών που θα χρησιμοποιηθούν στην ομελέτα. Έπειτα, σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στον φούρνο, προστίθεται λίγο ελαιόλαδο.

Η διαδικασία του σοταρίσματος ξεκινά με το κρεμμύδι, συνεχίζεται με το φρέσκο κρεμμυδάκι και ολοκληρώνεται με την πιπεριά. Τα λαχανικά σοτάρονται μέχρι να μαλακώσουν επαρκώς. Κατά βούληση, μπορεί να γίνει ένα πολύ ελαφρύ αλάτισμα των λαχανικών σε αυτό το στάδιο, πριν προχωρήσει η συνταγή στα επόμενα βήματα.

Το ψήσιμο της ομελέτας

Αφού ολοκληρωθεί το σοτάρισμα των λαχανικών, χτυπιούνται ελαφρά τα αυγά και αλατοπιπερώνονται. Στη συνέχεια, τα χτυπημένα αυγά περιχύνονται πάνω από τα σοταρισμένα λαχανικά που βρίσκονται στο τηγάνι. Η ομελέτα ψήνεται για λίγο σε μέτρια φωτιά, χωρίς να ανακατεύεται, επιτρέποντας στα αυγά να αρχίσουν να πήζουν.

Στη συνέχεια, το ζαμπόν κόβεται με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια και ρίχνεται πάνω από τα αυγά. Ακολουθεί το πασπάλισμα με τη θρυμματισμένη φέτα και τις ελιές. Μόλις παρατηρηθεί ότι το αυγό αρχίζει να πήζει στα τοιχώματα του σκεύους, το τηγάνι τοποθετείται στον προθερμασμένο φούρνο. Εκεί, η ομελέτα ψήνεται για 10 έως 12 λεπτά, ή μέχρι να φουσκώσει, να διπλασιαστεί σε ύψος και να πήξει πλήρως στο κέντρο της.

Η φρέσκια σάλτσα ντομάτας και το σπανάκι

Ενώ η ομελέτα ψήνεται στον φούρνο, μπορεί να προετοιμαστεί η φρέσκια σάλτσα ντομάτας. Σε έναν επεξεργαστή τροφίμων, ή αλλιώς μπλέντερ, τοποθετείται μια ψιλοκομμένη ντομάτα, μια σκελίδα σκόρδο και λίγο αλάτι. Τα υλικά πολτοποιούνται ελαφρά, ώστε να ανακατευτούν καλά και να δημιουργήσουν μια ομοιογενή σάλτσα.

Παράλληλα, πλένονται τα φύλλα του baby σπανακιού. Αφού πλυθούν, ανακατεύονται σε ένα μπολάκι μαζί με ελαιόλαδο και βαλσάμικο. Αυτή η απλή προετοιμασία προσδίδει φρεσκάδα και μια ελαφριά γεύση στο τελικό σάντουιτς, συμπληρώνοντας αρμονικά τα υπόλοιπα συστατικά.

Η συναρμολόγηση του σάντουιτς

Για τη συναρμολόγηση του σάντουιτς, τα ψωμάκια τσιαμπάτα κόβονται στη μέση και φρυγανίζονται στην τοστιέρα. Αυτό προσδίδει μια ευχάριστη τραγανή υφή. Στη συνέχεια, και οι δύο εσωτερικές πλευρές των φρυγανισμένων ψωμιών αλείφονται με την φρέσκια σάλτσα ντομάτας που έχει προετοιμαστεί.

Η ψημένη ομελέτα κόβεται σε τέσσερα κομμάτια και κάθε κομμάτι μοιράζεται μέσα στα δύο ψωμάκια τσιαμπάτα. Τέλος, προστίθεται το προετοιμασμένο σπανάκι. Με αυτά τα βήματα, το σάντουιτς είναι έτοιμο για να το απολαύσει κανείς, προσφέροντας έναν συνδυασμό γεύσεων και υφών.

Με πληροφορίες από: Topontiki