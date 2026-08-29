Νέα μελέτη συνδέει την ώρα του πρωινού με το προσδόκιμο ζωής

Η διατροφή και η μακροζωία αποτελούν συχνά αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, με τους ειδικούς να εξετάζουν πλέον όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής, αλλά και τον χρόνο των γευμάτων. Μια νέα μελέτη εστίασε στην ώρα του πρώτου γεύματος της ημέρας, γνωστού ως πρωινό, και στα πιθανά αποτελέσματα στην υγεία. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι όσο αργότερα καταναλώνεται το πρωινό, τόσο αυξάνεται ο παρατηρούμενος κίνδυνος θανάτου.

Επιστημονική έρευνα και διατροφή

Η σχέση ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες και τη μακροζωία έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα. Οι έρευνες παραδοσιακά επικεντρώνονταν στην ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε, καθώς και στην ποσότητα των θερμίδων που προσλαμβάνουμε καθημερινά.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το πεδίο της έρευνας διευρύνεται, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει ο χρόνος των γευμάτων στην ανθρώπινη υγεία και, κατ' επέκταση, στο προσδόκιμο ζωής. Το πρωινό, ειδικότερα, θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, και η νέα αυτή προσέγγιση εξετάζει το κατά πόσο η ώρα κατανάλωσής του μπορεί να έχει σημασία.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης

Μια μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχεται να υπογραμμίσει τη σημασία της ώρας κατανάλωσης του πρωινού γεύματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μετατόπιση του πρώτου γεύματος αργότερα μέσα στην ημέρα συσχετίζεται με αύξηση του παρατηρούμενου κινδύνου θανάτου.

Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για το τελευταίο γεύμα της ημέρας, με τα ευρήματα να υποδεικνύουν ότι η ώρα που καταναλώνονται οι πρώτες και οι τελευταίες θερμίδες της ημέρας ενδέχεται να συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια συσχέτιση και όχι μια άμεση απόδειξη ότι η αλλαγή της ώρας των γευμάτων αλλάζει το προσδόκιμο ζωής.

Παρόλα αυτά, τα νέα αυτά στοιχεία προστίθενται σε προηγούμενες ενδείξεις που υπογραμμίζουν ότι η μακροζωία και η συνολική υγεία δεν εξαρτώνται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το πότε το τρώμε. Προηγούμενες μελέτες είχαν ήδη συνδέσει την παράλειψη του πρωινού και την κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, με χειρότερη κατάσταση υγείας, ωστόσο οι κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες ώρες παρέμεναν μέχρι πρότινος ασαφείς.

Μεθοδολογία και ανάλυση δεδομένων

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα που αφορούσαν 31.044 ενήλικες. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 40 ετών και άνω και τα στοιχεία τους προήλθαν από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1999 και 2018.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να αναφέρουν αναλυτικά οτιδήποτε είχαν φάει ή πιει τις προηγούμενες 24 ώρες. Στις αναφορές τους περιλαμβανόταν και η ακριβής ώρα κάθε γεύματος. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Clinical Nutrition, όρισε ως «πρώτο γεύμα» οποιαδήποτε τροφή ή ρόφημα με θερμίδες που καταναλωνόταν μετά τις 4 το πρωί. Αυτός ο ορισμός σημαίνει ότι δεν επρόκειτο απαραίτητα για ένα παραδοσιακό πρωινό που σερβίρεται στο τραπέζι.

Αντίστοιχα, η τελευταία πρόσληψη θερμίδων μέσα στην ημέρα ορίστηκε ως το «τελευταίο γεύμα», ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου γεύματος χαρακτηρίστηκε ως το «παράθυρο σίτισης».

Παρακολούθηση και στατιστικά στοιχεία

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη σύνδεση των συλλεχθέντων διατροφικών στοιχείων με τα δεδομένα θανάτων που είχαν καταγραφεί έως το τέλος του 2019. Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης περιόδου παρακολούθησης που διήρκεσε 8,6 έτη, καταγράφηκαν συνολικά 7.129 θάνατοι μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Από αυτούς τους θανάτους, οι 2.259 αποδόθηκαν σε καρδιαγγειακά αίτια. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν εκτεταμένη και έλαβε υπόψη διάφορους σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές συνυπολόγισαν την ηλικία των συμμετεχόντων, τις συνήθειες καπνίσματος, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, την ποιότητα της διατροφής τους, τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη, το εισόδημα, καθώς και την ύπαρξη τυχόν προϋπαρχουσών ασθενειών.

Το μοτίβο της καρδιαγγειακής θνησιμότητας

Από την ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων, αναδείχθηκε ένα σαφές και συνεπές μοτίβο. Διαπιστώθηκε ότι καθώς το πρώτο γεύμα της ημέρας μετατοπιζόταν αργότερα μέσα στη μέρα, ο παρατηρούμενος κίνδυνος θανάτου αυξανόταν. Αυτή η τάση ήταν εμφανής στο σύνολο των θανάτων που καταγράφηκαν.

Επιπλέον, η καρδιαγγειακή θνησιμότητα, δηλαδή οι θάνατοι που οφείλονταν σε καρδιαγγειακά αίτια, ακολούθησε μια παρόμοια πορεία. Η κατανάλωση του πρώτου γεύματος μετά από συγκεκριμένες ώρες της ημέρας συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενισχύοντας την υπόθεση ότι ο χρόνος των γευμάτων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς και τη συνολική μακροζωία.

Με πληροφορίες από: Enikos