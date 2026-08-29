Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας: Αισθητός και στην Αθήνα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρεία γεωγραφική έκταση, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Το επίκεντρο και το μέγεθος της δόνησης

Ο σεισμός, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε πέντε λεπτά πριν τις 3 το ξημέρωμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα αυτόματα αποτελέσματα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας.

Από την πλευρά του, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε επίσης σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Κυνουρίας. Το δικό του επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας. Παράλληλα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε το μέγεθος της δόνησης στους 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, εκτιμώντας ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 28 χιλιόμετρα νότια του Άργους.

Το εστιακό βάθος και η ώρα εκδήλωσης

Όσον αφορά το εστιακό βάθος του σεισμού, οι αναφορές παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις. Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο προσδιόρισε το εστιακό βάθος στα 67 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 63,9 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε συγκεκριμένα πέντε λεπτά πριν τις 3 το ξημέρωμα του Σαββάτου, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους των περιοχών που την αισθάνθηκαν. Η πρώτη ενημέρωση για τον σεισμό εκδόθηκε μόλις ένα λεπτό μετά την εκδήλωσή του, πριν οριστικοποιηθεί η εκτίμηση του μεγέθους από τους αρμόδιους φορείς.

Αισθητός σε ευρεία γεωγραφική έκταση

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Συγκεκριμένα, αναφορές κάνουν λόγο για αισθητή δόνηση σε πόλεις όπως το Ναύπλιο, η Τρίπολη και το Άργος, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Αττική, σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Μεταξύ των περιοχών που αναφέρθηκαν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό περιλαμβάνονται ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, ο Άλιμος και η Νίκαια, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

Οι φορείς παρακολούθησης και οι πρώτες πληροφορίες

Την παρακολούθηση και την αρχική εκτίμηση του σεισμού ανέλαβαν διάφοροι επιστημονικοί φορείς. Τα αυτόματα αποτελέσματα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου ήταν μεταξύ των πρώτων που δημοσιεύτηκαν, παρέχοντας πληροφορίες για το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης. Παράλληλα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προχώρησε στις δικές του εκτιμήσεις.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) συνέβαλε επίσης στην ενημέρωση, δίνοντας τη δική του εκτίμηση για το μέγεθος και την τοποθεσία του επίκεντρου. Η ταχύτητα στην έκδοση των πρώτων ενημερώσεων, μόλις ένα λεπτό μετά την εκδήλωση του σεισμού, υπογραμμίζει τη συνεχή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos