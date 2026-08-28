Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε εξαιρετική φόρμα κόντρα στην Ισλανδία

Η Σερβία αναμετρήθηκε με την Ισλανδία στο πλαίσιο της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σε έναν αγώνα όπου οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πραγματοποίησε μια άκρως ουσιαστική εμφάνιση, βοηθώντας την εθνική του ομάδα να φτάσει σε μια άνετη νίκη επί της Ισλανδίας. Η Σερβία επικράτησε με το τελικό σκορ 102-73, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή.

Η αναμέτρηση της Σερβίας με την Ισλανδία

Η αναμέτρηση της Σερβίας με την Ισλανδία διεξήχθη για τη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Σέρβοι, έχοντας τον τίτλο του φαβορί, μπήκαν δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό από τα πρώτα λεπτά.

Η υπεροχή της Σερβίας ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, οδηγώντας σε μια εύκολη επικράτηση. Το τελικό σκορ 102-73 αντικατοπτρίζει την άνετη νίκη που σημείωσε η ομάδα, δείχνοντας την αγωνιστική της ετοιμότητα και την ποιότητα των παικτών της.

Η ουσιαστική παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο ψηλός του Ολυμπιακού, μπορεί να μην ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ωστόσο αναδείχθηκε σε έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την έκβαση του αγώνα. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν άκρως ουσιαστική και μεστή, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του.

Ο Σέρβος σέντερ πιστοποίησε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική αγωνιστική φόρμα στην οποία βρίσκεται. Αυτή η φόρμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καταγράφεται λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η επόμενη σεζόν, προμηνύοντας μια δυναμική παρουσία του στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στα 14 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Μιλουτίνοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Οι επιδόσεις του αυτές, σε τόσο περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα και την επίδρασή του στο παιχνίδι της Σερβίας.

Η κυριαρχία στη ρακέτα

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εμφάνισης του Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν η πλήρης επιβολή του στις μονομαχίες της ρακέτας. Ο Σέρβος σέντερ κέρδισε σχεδόν όλες τις μάχες κάτω από τα δύο καλάθια, εξασφαλίζοντας την υπεροχή της ομάδας του στον τομέα των ριμπάουντ.

Η κυριαρχία του στη ρακέτα μεταφράστηκε σε πολύτιμες λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Η ικανότητά του να ελέγχει τα ριμπάουντ και να προσφέρει σκορ από κοντινή απόσταση, συνέβαλε καθοριστικά στην άνετη επικράτηση της Σερβίας επί της Ισλανδίας.

Οι επιδόσεις των άλλων παικτών

Εκτός από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, άλλοι παίκτες της Σερβίας είχαν επίσης σημαντική συμβολή στην επικράτηση. Μπροστάρης για την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς αναδείχθηκε ο έτερος σέντερ, Νίκολα Τανασάκοβιτς.

Ο Νίκολα Τανασάκοβιτς σταμάτησε στους 23 πόντους και τα 5 ριμπάουντ, δείχνοντας την επιθετική του δεινότητα και την παρουσία του κάτω από τα καλάθια. Εξαιρετικός για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν και ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος κατέγραψε 6 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι της Σερβίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko