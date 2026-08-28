Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, το οποίο φέρεται να δρούσε στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς και ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον ψυχολόγο ως τον βασικό προμηθευτή του κυκλώματος.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος και οι συλλήψεις

Η οργανωμένη δράση του κυκλώματος στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από έρευνες, προχώρησαν σε συλλήψεις τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών. Βασικός προμηθευτής του 41χρονου χαρακτηρίζεται από τις αστυνομικές αρχές ένας νευροψυχολόγος, ο οποίος διατηρεί γραφείο στον Πειραιά. Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Ο ρόλος του νευροψυχολόγου και το παρατσούκλι «γιατρός»

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο νευροψυχολόγος που διατηρεί γραφείο στον Πειραιά. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής του 41χρονου διακινητή. Ο 41χρονος φέρεται να τον αποκαλούσε στις μεταξύ τους συνομιλίες με τον κωδικό «Γιατρός».

Από τον ψυχολόγο, ο 41χρονος προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δινόταν σε MDMA και LSD. Η σχέση των δύο ανδρών φαίνεται πως ήταν συστηματική, με τον 41χρονο να αναζητά ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου του στη Δυτική Αττική.

Η έκταση της δράσης και τα διακινούμενα ποσά

Η δράση του 41χρονου φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου και συνεχίστηκε έως τις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφονται τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, προκύπτει το μέγεθος των χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειριζόταν ο 41χρονος για την προμήθεια ναρκωτικών. Σε μία από τις συνομιλίες του αναφέρει ότι αγόραζε κάνναβη έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, με την πληρωμή να γίνεται σε μετρητά. Σε άλλη περίπτωση φέρεται να αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Μέθοδοι διακίνησης και το πελατολόγιο

Η δραστηριότητα του 41χρονου, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες. Φέρεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποκαλούσε χαρακτηριστικά «δέματα».

Παράλληλα, είχε αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των προσώπων με τα οποία φέρεται να είχε επαφές περιλαμβάνεται και μία τραγουδίστρια.

Προσπάθεια στρατολόγησης συνεργάτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία του 41χρονου με άτομο που φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης. Σύμφωνα με τη συνομιλία που περιλαμβάνεται στην έρευνα, ο 41χρονος του πρότεινε να πραγματοποιεί διανομές με μηχανάκι για περίπου 5-6 ώρες την ημέρα.

Ο υποψήφιος συνεργάτης θα αναλάμβανε τα ραντεβού με τους πελάτες και θα αμειβόταν με ποσό που θα κυμαινόταν μεταξύ 50 και 100 ευρώ την ημέρα. Χαρακτηριστικά, ο 41χρονος φέρεται να του λέει: «Θες να δουλέψεις για μένα; 5-6 ώρες την ημέρα με το μηχανάκι μέχρι να πάρεις το δίπλωμα, μη γελάς ρε μ...α θα σε πληρώνω. Σε πληρώνω ρε βλάκα.» Το άλλο άτομο επικαλείται ότι δεν διαθέτει δίπλωμα, ενώ ο 41χρονος συνεχίζει εξηγώντας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta