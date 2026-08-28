Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας σε τρεις συλλήψεις στην Αττική. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 41χρονος διακινητής από το Χαϊδάρι, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της σπείρας, ένας ψυχολόγος του Πειραιά που προμήθευε ουσίες, και μια γνωστή τραγουδίστρια, η οποία εμφανίζεται ως πελάτισσα του κυκλώματος. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. ρίχνουν φως στις παράνομες δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος

Η έρευνα της Αστυνομίας ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών. Η περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης του 41χρονου, ο οποίος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 φέρεται να ασχολούνταν συστηματικά με την προμήθεια, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις. Χθες το μεσημέρι, ο 41χρονος διακινητής και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 45χρονος, ο οποίος είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται, καθώς και 18 άτομα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο ρόλος του «γιατρού» ψυχολόγου

Ο ψυχολόγος, που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά, είχε το προσωνύμιο «γιατρός» λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς ως άτομο υπεράνω υποψίας. Φέρεται να προμήθευε τον 41χρονο με ναρκωτικές ουσίες όπως MDMA, LSD και διάφορα χάπια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ψυχολόγος εκμεταλλευόταν την επιστημονική του κατάρτιση για τη σύνθεση και παραγωγή των ουσιών. Σε έναν από τους διαλόγους που κατέγραψε ο «κοριός», ο 41χρονος αναφέρει σε άγνωστο συνομιλητή: «Ναι ρε μ@λ@κ@ μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο, το original…».

Η δράση του 41χρονου διακινητή

Ο 41χρονος από το Χαϊδάρι είχε αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στη διακίνηση ναρκωτικών και φέρεται να είχε σημαντικά κέρδη. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ είχε δώσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν το σπίτι του στο Χαϊδάρι, το οποίο είχε μετατρέψει σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών. Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα. Από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με την τραγουδίστρια

Ανάμεσα στο σταθερό πελατολόγιο του 41χρονου διακινητή συγκαταλέγεται και μια γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία φέρεται να αγόραζε ναρκωτικά από αυτόν. Οι άρσεις του απορρήτου και ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψαν την εμπλοκή της μέσω σειράς τηλεφωνικών συνομιλιών.

Σε έναν διάλογο, η τραγουδίστρια, ενώ πηγαίνει να παραλάβει την παραγγελία της, εμφανίζεται δυσαρεστημένη με την ποιότητα της ουσίας. Συγκεκριμένα, λέει στον διακινητή: «Έχω ξεκινήσει… Εεε…θα έρθω στο φαρμακείο μου είπες, έτσι: Ναι. Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε». Ο διακινητής απαντά «Τί πικρό;», με την τραγουδίστρια να επιμένει: «Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα». Παρά την απάντηση του διακινητή «Το ίδιο είναι ρε», η τραγουδίστρια καταλήγει: «Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε».

Σε άλλη συζήτηση, η τραγουδίστρια εκφράζει εκ νέου τη δυσαρέσκειά της και θέτει όρους για τη συνέχεια της συνεργασίας τους. «Λοιπόν άκου φιλαράκι για να μην τα πολύ λέμε έτσι; Γιατί… Φέρε ένα 60αρι να είναι κανονικό όμως. Αν θες την εκτίμησή μου και θες να ’χουμε πορεία συνέχεια αδερφέ, ένα κανονικό 60αρι, γιατί πίστεψέ με και από αλλού τόσο το παίρνω κανονικό όμως», αναφέρει. Όταν ο διακινητής την ρωτά «Γιατί πήρες να μου πεις αυτά τα πράγματα τώρα ρε…», εκείνη απαντά: «Για να μην έχουμε συντριβές». Η συνομιλία κλείνει με την τραγουδίστρια να επιμένει: «Άντε κανονικό αδερφέ».

Τα κατασχεθέντα και η συνέχεια της έρευνας

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σύλληψη των τριών ατόμων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αναζητούνται, καθώς και για την ταυτοποίηση των 18 ατόμων των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki