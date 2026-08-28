Πανσέληνος Αυγούστου: Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ελληνικό ουρανό

Ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό της Ελλάδας. Το φαινόμενο ήταν ορατό το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε όσους σήκωσαν το βλέμμα τους ψηλά. Η αυγουστιάτικη πανσέληνος συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, ένα από τα πιο αναμενόμενα ουράνια φαινόμενα της χρονιάς, έκανε την εμφάνισή της στον ουρανό το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026. Το ολόγιομο φεγγάρι έλουσε με το λαμπερό του φως τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό. Η Σελήνη είχε αρχίσει να εμφανίζεται σχεδόν πλήρης ήδη από την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ενώ παρέμεινε ορατή ως πλήρης για αρκετές ώρες πριν και μετά την κορύφωση του φαινομένου.

Η κορύφωση της Πανσελήνου υπολογίστηκε στις 00:18 ώρα Ελλάδας, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη βρέθηκε ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη. Ενδιαφέρον προκάλεσε και η μερική έκλειψη Σελήνης που συνόδευσε το φαινόμενο.

Η ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι ευρέως γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου». Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο του χρόνου, ο οξύρρυγχος, ένα μεγάλο ψάρι που υπήρχε σε αφθονία στις Μεγάλες Λίμνες, μπορούσε να αλιευθεί ευκολότερα.

Σε άλλες παραδόσεις, η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει λάβει και άλλες ονομασίες, οι οποίες συνδέονται με τις συνήθειες και τις δραστηριότητες των ιθαγενών πληθυσμών. Έτσι, συναντάται επίσης με τις ονομασίες «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» ή «Φεγγάρι του Ρυζιού» ή «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς αυτές οι ονομασίες συνδέονται με την εποχή κατά την οποία ορισμένες καλλιέργειες ήταν έτοιμες για συγκομιδή. Οι ιθαγενείς Κρι (Cree) της Βόρειας Αμερικής το ονομάζουν και «ιπτάμενο φεγγάρι», συνδέοντάς το με την περίοδο κατά την οποία τα νεαρά πουλιά αρχίζουν να πετούν.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας. Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχτηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι παρέμειναν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα των δράσεων

Οι προγραμματισμένες δράσεις για την Πανσέληνο του Αυγούστου κορυφώθηκαν τη βραδιά της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, αλλά συνεχίστηκαν έως και τις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια ποικιλία εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις.

Οι χώροι που παρέμειναν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο λειτούργησαν από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να απολαύσει το φαινόμενο σε ένα μοναδικό περιβάλλον.

Συνεργασίες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με διάφορους πολιτιστικούς φορείς.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Enikos