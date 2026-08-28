Αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί επιστρέφουν στη Βενεζουέλα

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί βρίσκονται κοντά σε συμφωνίες για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα. Στελέχη εταιρειών όπως η Chevron και η Halliburton αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες την επόμενη εβδομάδα στο Καράκας, σηματοδοτώντας μια πιθανή μεγάλης κλίμακας επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Επιστροφή αμερικανικών κολοσσών

Η Chevron, η οποία ήδη αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική πετρελαϊκή με ενεργή παρουσία στη Βενεζουέλα, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για τη σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της στη χώρα. Παράλληλα, η Halliburton, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων στις ΗΠΑ, βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την επιστροφή του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη αρκετών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να βρεθούν την επόμενη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, για την υπογραφή συμφωνιών παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο που περιλαμβάνει την απόκτηση μεριδίου σε πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων και νέα κοιτάσματα

Οι συμφωνίες που εξετάζονται αφορούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στα κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Η Chevron συγκεκριμένα εξετάζει την προσθήκη δύο ακόμη κοιτασμάτων πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό της στη χώρα. Σήμερα, η εταιρεία συμμετέχει σε τρεις κοινοπραξίες με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PdVSA.

Αυτές οι εξελίξεις υποδεικνύουν μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των αμερικανικών εταιρειών προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την αξιοποίηση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για μερίδιο σε πετρελαϊκά κοιτάσματα

Οι τρέχουσες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ακόμη μεγαλύτερο σχέδιο που είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα. Η κυβέρνηση Τραμπ βρισκόταν σε προχωρημένες συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με σκοπό οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν μερίδιο σε πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας.

Αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επί μήνες προσπαθούσε να πείσει μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, φαίνεται να αποδίδει καρπούς, παρά τις έντονες επιφυλάξεις που υπήρχαν εξαιτίας των πολιτικών και νομικών κινδύνων.

Ο ενεργειακός χάρτης του δυτικού ημισφαιρίου

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται συνολικά 17 πετρελαϊκά και ενεργειακά πεδία, τα οποία διαθέτουν περίπου 90 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί με τους όρους που εξετάζονται, θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τον ενεργειακό χάρτη του δυτικού ημισφαιρίου.

Η ιστορική αυτή συμφωνία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου. Αυτό θα επιτευχθεί αξιοποιώντας τη Βενεζουέλα, μια χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Νέα φάση διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να περνούν πλέον σε μια νέα φάση, με την παρουσία στελεχών εταιρειών στο Καράκας και την αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στη χώρα. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη μετά από μια περίοδο έντονων επιφυλάξεων και προσπαθειών να πειστούν οι αμερικανικές πετρελαϊκές για επενδύσεις στη Βενεζουέλα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο στον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis