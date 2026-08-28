Τρεις συλλήψεις στον Άγιο Δημήτριο για απάτη σε βάρος 88χρονου

Τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 31 και 37 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ για μια υπόθεση απάτης στον Άγιο Δημήτριο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν έναν 88χρονο, πείθοντάς τον να πετάξει κοσμήματα και χρηματικό ποσό από το μπαλκόνι της κατοικίας του. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους στην περιοχή του Αμαρουσίου, λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Η προσέγγιση των δραστών και το πρόσχημα

Το περιστατικό της απάτης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου, όταν οι τρεις άνδρες προσέγγισαν την κατοικία του 88χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δράστες παρουσιάστηκαν στον ηλικιωμένο ως υπάλληλοι μιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτό το πρόσχημα, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ηλικιωμένου άνδρα. Τον έπεισαν ότι υπήρχε μια σοβαρή διαρροή ρεύματος στην κατοικία του, η οποία απαιτούσε άμεση επιδιόρθωση. Αυτή η ψευδής πληροφορία αποτέλεσε το βασικό στοιχείο του σχεδίου τους για την εξαπάτηση.

Ο τρόπος της απάτης και η απώλεια περιουσίας

Ακολουθώντας το σχέδιό τους, οι τρεις άνδρες έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες στον 88χρονο. Τον έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματά του, καθώς και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, και να τα τοποθετήσει μέσα σε μία σακούλα. Ο ηλικιωμένος, πιστεύοντας τις διαβεβαιώσεις τους, ακολούθησε τις οδηγίες.

Στη συνέχεια, οι δράστες τον καθοδήγησαν να πετάξει τη σακούλα με τα πολύτιμα αντικείμενα από το μπαλκόνι της κατοικίας του. Αμέσως μετά την πτώση της σακούλας, οι άνδρες την παρέλαβαν από το σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, απέσπασαν τα κοσμήματα και τα χρήματα από τον 88χρονο, ολοκληρώνοντας την απάτη.

Η διαφυγή και η άμεση αντίδραση του θύματος

Αφού οι δράστες παρέλαβαν τη σακούλα με τα κλοπιμαία, επιβιβάστηκαν σε ένα όχημα και διέφυγαν από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Η αποχώρησή τους ήταν άμεση, αφήνοντας πίσω τους τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μόλις πέσει θύμα της μεθοδικής τους απάτης.

Ο 88χρονος, αντιλαμβανόμενος τι είχε συμβεί, δεν έχασε χρόνο. Ενημέρωσε αμέσως το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχοντας τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό. Η κλήση του ενεργοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο εντοπισμός και οι συλλήψεις στο Μαρούσι

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Οι προσπάθειές τους επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του οχήματος με το οποίο είχαν διαφύγει οι δράστες, καθώς και των ίδιων των υπόπτων.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τους τρεις άνδρες να κινούνται με το όχημά τους στην περιοχή του Αμαρουσίου. Προχώρησαν στην άμεση ακινητοποίηση του οχήματος και στη σύλληψη των τριών υπόπτων, φέρνοντας έτσι ένα τέλος στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Τα ευρήματα και η ποινική διαδικασία

Μετά τη σύλληψη, οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέσχεσαν τρεις χρυσές αλυσίδες, το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες και τέσσερις χειρουργικές μάσκες. Ένα μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε άμεσα στον 88χρονο παθόντα. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta