Η Σοφία Σταλόνε γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια με δημόσιες ευχές από τους γονείς της

Τα 30ά της γενέθλια γιόρτασε η Σοφία Σταλόνε, κόρη του διάσημου ηθοποιού Σιλβέστερ Σταλόνε και της Τζένιφερ Φλάβιν. Οι γονείς της επέλεξαν να τιμήσουν αυτή την ξεχωριστή ημέρα με δημόσιες ευχές, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνεια τους μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media.

Η Σοφία Σταλόνε δέχτηκε τις θερμές ευχές των γονιών της, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό τους τρυφερά μηνύματα και φωτογραφίες, σηματοδοτώντας έτσι τα τριάντα χρόνια από τη γέννησή της.

Οι ευχές του Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο 80χρονος ηθοποιός, Σιλβέστερ Σταλόνε, τίμησε τα γενέθλια της κόρης του με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που κάλυπταν διάφορες περιόδους της ζωής της Σοφίας.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιλαμβάνονταν εικόνες από τα παιδικά χρόνια της κόρης του, αλλά και πιο πρόσφατες φωτογραφίες της. Τις φωτογραφίες συνόδευσε με μια συναισθηματική αφιέρωση, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά του για τη Σοφία. Στην ανάρτησή του έγραψε συγκεκριμένα: «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα».

Η συγκινητική ανάρτηση της Τζένιφερ Φλάβιν

Την κόρη της θέλησε να τιμήσει και η Τζένιφερ Φλάβιν, η οποία με τη σειρά της δημοσίευσε φωτογραφίες της Σοφίας, καθώς και στιγμές που έχουν μοιραστεί μαζί. Η μητέρα της Σοφίας επέλεξε επίσης το Instagram για να εκφράσει τα συναισθήματά της.

Η Τζένιφερ Φλάβιν συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα εκτενές και συγκινητικό μήνυμα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χρόνια πολλά για τα 30ά σου γενέθλια, όμορφή μου Σοφία! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν η μέρα που γεννήθηκες. Μου χαρίζεις τόση ευτυχία και αγάπη! Είσαι τόσο έξυπνη και αυθεντική. Κάνεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου να νιώθουν ξεχωριστοί και ότι τους ακούς πραγματικά. Νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορώ να σε αποκαλώ κόρη μου και καλύτερή μου φίλη. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Η δημόσια έκφραση αγάπης στα social media

Και οι δύο γονείς επέλεξαν τα social media ως πλατφόρμα για να μοιραστούν τις ευχές τους και να εκφράσουν δημόσια την αγάπη τους προς τη Σοφία Σταλόνε. Αυτή η κίνηση επέτρεψε σε ένα ευρύτερο κοινό να γίνει κοινωνός των προσωπικών τους στιγμών και των συναισθημάτων τους.

Οι αναρτήσεις τους, γεμάτες τρυφερότητα και υπερηφάνεια, αποτελούν μια δημόσια δήλωση της ισχυρής οικογενειακής τους σχέσης και της σημασίας που έχει η Σοφία για αυτούς, ειδικά σε μια τόσο σημαντική επέτειο όπως τα 30ά της γενέθλια.

Τριάντα χρόνια περηφάνιας και ευτυχίας

Από τα μηνύματα των γονέων της Σοφίας Σταλόνε αναδύεται ένα κοινό αίσθημα περηφάνιας και ευτυχίας για την πορεία της κόρης τους. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναφέρθηκε στα «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους», υπογραμμίζοντας τη χαρά που τους προσφέρει η Σοφία όλα αυτά τα χρόνια.

Αντίστοιχα, η Τζένιφερ Φλάβιν τόνισε πως η μέρα γέννησης της Σοφίας ήταν η «καλύτερη μέρα της ζωής» της, προσθέτοντας ότι η κόρη της της χαρίζει «τόση ευτυχία και αγάπη». Και οι δύο δηλώσεις αναδεικνύουν την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Σοφία στην οικογένειά τους και την αμέριστη αγάπη που της προσφέρουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki