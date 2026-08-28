Σε πένθος ο Σάκης Κατσούλης για την απώλεια του θείου του

Ο Σάκης Κατσούλης, πρώην νικητής του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor και γνωστός επιχειρηματίας, βιώνει δύσκολες ώρες. Ένα αγαπημένο του συγγενικό πρόσωπο, ο θείος του, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας τον ίδιο και την οικογένειά του σε πένθος. Ο κ. Κατσούλης επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια τον θείο του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ξαφνική απώλεια του θείου

Ο Σάκης Κατσούλης αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός αγαπημένου του συγγενικού προσώπου. Πρόκειται για τον θείο του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον πρώην νικητή του Survivor.

Η απώλεια αυτή έχει επηρεάσει βαθύτατα τον κ. Κατσούλη, ο οποίος είχε μια πολύ ξεχωριστή σχέση με τον θείο του. Το γεγονός ότι ο θάνατος επήλθε απρόσμενα, προσθέτει στον πόνο που βιώνει ο ίδιος και οι οικείοι του.

Ο δημόσιος αποχαιρετισμός και το μήνυμα

Για να τιμήσει τη μνήμη του θείου του και να εκφράσει τα συναισθήματά του, ο Σάκης Κατσούλης προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτής της ανάρτησης, αποχαιρέτησε δημόσια τον αγαπημένο του συγγενή, μοιράζοντας τη θλίψη του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στο πλαίσιο του αποχαιρετισμού του, ο επιχειρηματίας δημοσίευσε και μία κοινή φωτογραφία με τον θείο του. Η κίνηση αυτή αποτελεί έναν τρόπο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του και να τιμήσει τη σχέση που είχαν.

Τα λόγια του Σάκη Κατσούλη για τον θείο του

Στο μήνυμά του, ο Σάκης Κατσούλης περιέγραψε τον θείο του με θερμά λόγια, τονίζοντας την ξεχωριστή θέση που κατείχε στην καρδιά του. «Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές… Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα για μένα πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κατσούλης υπογράμμισε τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να ξεχωρίζει: «Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και τη μοναδική του ψυχή». Η αναφορά αυτή σκιαγραφεί την προσωπικότητα του εκλιπόντος, όπως την βίωσε ο ανιψιός του.

Ο πόνος για την απώλεια είναι εμφανής στα λόγια του: «Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς». Ο Σάκης Κατσούλης δεσμεύτηκε να τον θυμάται πάντα: «Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο. Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις».

Η δημόσια παρουσία του Σάκη Κατσούλη

Ο Σάκης Κατσούλης έχει γίνει ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι επιβίωσης Survivor, όπου κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του νικητή. Πέρα από την τηλεοπτική του πορεία, δραστηριοποιείται και στον επιχειρηματικό χώρο.

Στο παρελθόν, ο Σάκης Κατσούλης, μαζί με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο περιστατικό. Συγκεκριμένα, είχαν πέσει θύματα κλοπής και είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Reader