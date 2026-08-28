Τρίχρονο κορίτσι με δύσπνοια από πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα: «Ζει από θαύμα» λέει ο πατέρας

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, 28 Αυγούστου 2026, σε παιδότοπο της Σαλαμίνας, όπου ένα τρίχρονο κορίτσι εμφάνισε δύσπνοια, εμετούς και ζάλη μετά από μπάνιο σε πισίνα. Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, τονίζοντας πως «το παιδί μου ζει από θαύμα» και ότι «κόντεψε να πεθάνει». Το συμβάν συνδέεται με έντονη μυρωδιά χλωρίου και εργασίες συντήρησης που είχαν προηγηθεί.

Το περιστατικό στον παιδότοπο της Σαλαμίνας

Η οικογένεια είχε επισκεφθεί τον παιδότοπο στη Σαλαμίνα, ο οποίος διαθέτει και πισίνα στον ίδιο χώρο, για να κάνει μπάνιο. Ενώ η μητέρα και το τρίχρονο παιδί βρίσκονταν μέσα στην πισίνα, ο πατέρας είχε μεταβεί στην τουαλέτα εντός του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άνοιξαν ένα φρεάτιο, ένα μεταλλικό καπάκι, που βρισκόταν στη γωνία της πισίνας, και πραγματοποιούσαν εργασίες.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα, η σύζυγός του ανέφερε ότι από το σημείο των εργασιών φαινόταν να βγαίνει κάτι σαν καπνός, ο οποίος εξαπλώθηκε στον χώρο. Το νερό της πισίνας ήταν επίσης «κάπως περίεργο», όπως ανέφερε η μητέρα. Άτομα που κολυμπούσαν στην πισίνα άρχισαν να αισθάνονται ενοχλήσεις, όπως τσούξιμο και κάψιμο στο δέρμα.

Διαρροή χλωρίου και οι επιπτώσεις στην υγεία

Ο πατέρας εξήγησε ότι, όπως φαίνεται, υπήρξε μία διαρροή από το σημείο των εργασιών, η οποία πέρασε τόσο στο νερό όσο και στην ατμόσφαιρα. Η γυναίκα του και το τρίχρονο παιδί άρχισαν να έχουν δύσπνοια και προσπαθούσαν να βγουν από την πισίνα. Ωστόσο, για να εξέλθουν, έπρεπε να περάσουν δίπλα από το φρεάτιο, με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν ακόμα περισσότερο από την ουσία που είχε διαρρεύσει.

Μόλις βγήκαν έξω, κατευθύνθηκαν τρέχοντας προς τον φράκτη του καταστήματος, που ήταν δίπλα στον δρόμο, προκειμένου να πάρουν ανάσα. Ο πατέρας, βγαίνοντας από την τουαλέτα, αντίκρισε έναν χαμό, με όλους τους παρευρισκόμενους στην πισίνα και γύρω από αυτήν να φεύγουν προς τα έξω. Ο ίδιος ανέπνεε και ένιωθε τον λαιμό του να καίγεται από το αέριο.

Πολλαπλά περιστατικά και ιατρική φροντίδα

Ο πατέρας ανέφερε ότι εκτός από το δικό του παιδί, υπήρχαν σίγουρα «παραπάνω από 10» παιδάκια που επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Η σύζυγός του επιβεβαίωσε ότι και άλλα άτομα ένιωθαν κάψιμο στο δέρμα. Μετά το συμβάν, η οικογένεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας στη Σαλαμίνα, όπου στο παιδί έγινε ειδική μάσκα.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας συνέστησαν 24ωρη παρακολούθηση σε νοσοκομείο. Το παιδί παρακολουθείται από την παιδίατρο της οικογένειας, αλλά εξακολουθεί να έχει δύσπνοια και να ζαλίζεται. Ο πατέρας επανέλαβε την αγωνία του, λέγοντας ότι «το παιδί μου ζει από θαύμα» δεδομένης της κατάστασης.

Νομικές ενέργειες και έρευνα για τις ευθύνες

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κύριος Αναστάσιος Ντούγκας, δήλωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του περιστατικού προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη. Τόνισε ότι το πρώτο μέλημα είναι η υγεία του παιδιού και της συζύγου του εντολέως του. Ο κύριος Ντούγκας ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια θα κινηθεί νομικά και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Στόχος των νομικών ενεργειών είναι να αποδοθούν ευθύνες για αυτή την υπόθεση, η οποία έθεσε σε κίνδυνο ένα μικρό παιδί. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου, καθώς είχε προηγηθεί συντήρηση της πισίνας.

Με πληροφορίες από: Newsit