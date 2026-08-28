Η Γεωργία επικράτησε του Μαυροβουνίου με 101-74 σε εντυπωσιακή αναμέτρηση

Η Γεωργία πραγματοποίησε μία απίθανη εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο, φτάνοντας σε μία μεγάλη νίκη με 101-74. Η ομάδα, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας, είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στην έδρα της, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που της επέτρεψε να φτάσει τις τέσσερις νίκες.

Η κυριαρχία της Γεωργίας από νωρίς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Γεωργιανούς να δείχνουν τις προθέσεις τους από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα πραγματοποίησε ένα αρχικό σερί 7-0, θέτοντας τις βάσεις για την κυριαρχία της. Στο 04:07 του πρώτου δεκαλέπτου, η διαφορά είχε ήδη εκτοξευθεί στους 15 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 21-6 υπέρ της Γεωργίας, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητά της.

Παρά την αρχική τους υπεροχή, οι γηπεδούχοι είδαν το Μαυροβούνιο να αντιδρά. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα σερί 9-0, μειώνοντας τη διαφορά σε 21-15. Ωστόσο, η Γεωργία κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 27-17.

Η αντίδραση του Μαυροβουνίου και η μάχη του δευτέρου δεκαλέπτου

Στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, η Γεωργία συνέχισε να πιέζει, ανεβάζοντας εκ νέου τη διαφορά. Μόλις 02:10 μετά την έναρξη της περιόδου, η διαφορά έφτασε τους 17 πόντους, με το σκορ να γίνεται 36-19. Οι Γεωργιανοί φάνηκαν να εδραιώνουν το προβάδισμά τους, όμως το Μαυροβούνιο είχε διαφορετική άποψη.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν δυναμικά, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 16-1, μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι, 37-35. Μάλιστα, η διαφορά έπεσε στον έναν πόντο, φτάνοντας στο 39-38. Παρόλα αυτά, η Γεωργία κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με ένα προβάδισμα έξι πόντων, 48-42.

Το τρίτο δεκάλεπτο και η διατήρηση του προβαδίσματος

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το Μαυροβούνιο προσπάθησε να παραμείνει κοντά στο σκορ, μην αφήνοντας την αντίπαλη ομάδα να «ξεφύγει» στα πρώτα λεπτά της περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν αποφασιστικότητα να διεκδικήσουν τη νίκη, διατηρώντας την αγωνία στο παιχνίδι.

Ωστόσο, η Γεωργία βρήκε τον τρόπο να αυξήσει και πάλι τη διαφορά. Με εφτά διαδοχικούς πόντους, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά το προβάδισμά τους σε διψήφιο αριθμό, φτάνοντας στο 66-56. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, η Γεωργία διατηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα, όντας μπροστά με 77-67.

Η τελική επικράτηση με «κατοστάρα»

Το τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε τη Γεωργία να κλείνει το ματς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα απίθανο σερί 17-0, το οποίο τους επέτρεψε να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο 99-72, ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Η ομάδα της Γεωργίας κατάφερε να ξεπεράσει τους εκατό πόντους, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με το εντυπωσιακό σκορ 101-74. Η εμφάνιση αυτή επισφράγισε την κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές από το NBA

Κορυφαίοι για τους Γεωργιανούς αναδείχθηκαν οι δύο παίκτες της ομάδας που αγωνίζονται στο NBA. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε μία εξαιρετική παρουσία, σημειώνοντας 23 πόντους, ενώ συνέλεξε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και κατέγραψε 2 μπλοκ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα. Η συνεισφορά των δύο NBAers ήταν καθοριστική για την τρομερή εμφάνιση της Γεωργίας και την άνετη επικράτησή της επί του Μαυροβουνίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta