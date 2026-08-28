Οκτάχρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από περιστατικό πνιγμού στη Μαραθιά

Το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου 2026, σήμανε συναγερμός στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, όταν ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε σοβαρά. Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια των βουτιών του στη θάλασσα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε τον 8χρονο στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Δραματικές στιγμές στην παραλία της Μαραθιάς

Ένα 8χρονο αγόρι βρέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου 2026, στην παραλία της Μαραθιάς, στην Ηλεία. Κατά τη διάρκεια που έκανε βουτιές στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή εικόνα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στην παραλία με ασθενοφόρο. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε τον 8χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και διακομιδή

Στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αφαιρέσουν από το στομάχι του μια μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού, ένα βήμα κρίσιμο για την πορεία της υγείας του.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση του 8χρονου. Αμέσως μετά τη σταθεροποίησή του, ξεκίνησε η διαδικασία της διακομιδής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, που βρίσκεται στο Ρίο, προκειμένου να λάβει περαιτέρω εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η συγκλονιστική περιγραφή του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν περιέγραψε σε ανάρτησή του ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού. Ο γιατρός εξέφρασε τη συγκίνησή του για την εξέλιξη, ειδικά όταν το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται στις ιατρικές παρεμβάσεις.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δημητρόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!». Αυτά τα λόγια αποτυπώνουν την αγωνία και την αποφασιστικότητα των ιατρών.

Σημάδια βελτίωσης και ανακούφιση για τους γιατρούς

Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος περιέγραψε επίσης τη στιγμή που η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται μετά τις επίπονες προσπάθειες των ιατρών. «Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν…», ανέφερε, τονίζοντας την αλλαγή στην κλινική εικόνα του 8χρονου.

Η επιτυχία του αγώνα τους έφερε μεγάλη δικαίωση στους γιατρούς, όπως ο ίδιος ο κ. Δημητρόπουλος δήλωσε: «Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο γιατρός εξέφρασε την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη του: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit