Κηφισιά: Παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση με χρυσές λεπτομέρειες

Η Κηφισιά προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση των νέων της λευκών εμφανίσεων, με τις οποίες θα αγωνιστεί στο επερχόμενο παιχνίδι εναντίον της ΑΕΚ. Οι συγκεκριμένες φανέλες, που χαρακτηρίζονται από μπλε και χρυσές λεπτομέρειες, θα φορεθούν για πρώτη φορά στον αγώνα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, 30 Αυγούστου, στη Λεωφόρο.

Η αποκάλυψη της δεύτερης εμφάνισης

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων παρουσίασε τις εμφανίσεις που θα χρησιμοποιήσει στο ματς με τους πρωταθλητές της ΑΕΚ. Πρόκειται για τις «δεύτερες» εμφανίσεις της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Η επιλογή των συγκεκριμένων εμφανίσεων για τον πρώτο αγώνα της σεζόν υπογραμμίζει τη σημασία της αναμέτρησης, καθώς η Κηφισιά ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Σχεδιασμός και συμβολισμοί

Οι νέες εμφανίσεις της Κηφισιάς είναι λευκές, με διακριτικές μπλε και χρυσές λεπτομέρειες να προσδίδουν έναν ιδιαίτερο τόνο. Ένα ξεχωριστό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελούν οι ανάγλυφες ρίζες που απεικονίζονται πάνω στις φανέλες.

Αυτές οι ρίζες δεν είναι τυχαίες, καθώς παραπέμπουν άμεσα στο μότο του κλαμπ, το οποίο είναι «An unstopable force with deep roots». Ο σχεδιασμός αυτός επιδιώκει να συνδέσει την αισθητική της εμφάνισης με τη φιλοσοφία και την ιστορία του συλλόγου, αναδεικνύοντας τις βαθιές του καταβολές.

Η δήλωση του συλλόγου

Σε σχετική ανάρτηση, η Κηφισιά εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης. Η δήλωση του συλλόγου τονίζει τη σημασία των συμβολισμών που περικλείει ο σχεδιασμός της φανέλας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Αποκαλύπτουμε τη νέα μας εκτός έδρας εμφάνιση: Βαθιές ρίζες, βαθιά δεμένες με την ιστορία μας και με μια ασταμάτητη δύναμη που μας οδηγεί σε νέα ύψη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσήλωση του συλλόγου στις αξίες του και τους στόχους του για το μέλλον.

Ο πρώτος αγώνας της σεζόν

Ο επερχόμενος αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου, σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης σεζόν της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η Κηφισιά θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει το πρώτο στίγμα για την πορεία της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα.

Επόμενα σχέδια

Ενώ η «δεύτερη» εμφάνιση έχει ήδη παρουσιαστεί, ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων έχει προγραμματίσει και την αποκάλυψη της «πρώτης» εμφάνισης. Η παρουσίαση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, συμπληρώνοντας έτσι το σύνολο των αγωνιστικών εμφανίσεων της Κηφισιάς για την τρέχουσα σεζόν.

Οι φίλαθλοι της ομάδας αναμένουν με ανυπομονησία να δουν και τον βασικό σχεδιασμό που θα επιλέξει ο σύλλογος για τους εντός έδρας αγώνες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta