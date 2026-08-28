Πώς «έκαψαν» την τραγουδίστρια οι διάλογοι του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ. για τα ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας άρσεις του απορρήτου και τον «κοριό» της, προχώρησε σε συλλήψεις για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ένας 41χρονος διακινητής από το Χαϊδάρι, ο οποίος φέρεται να προμήθευε ναρκωτικές ουσίες σε σταθερό πελατολόγιο. Μεταξύ των πελατών του, σύμφωνα με τους διαλόγους που κατέγραψε ο «κοριός», ήταν και μια γνωστή τραγουδίστρια.

Η αποκάλυψη μέσω του «κοριού»

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από εισαγγελική εντολή, προχώρησαν στο «άνοιγμα» του κινητού τηλεφώνου του 41χρονου διακινητή. Κατά την ακρόαση των συνομιλιών του, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επικοινωνία με τη γνωστή τραγουδίστρια.

Οι διάλογοι αυτοί οδήγησαν στην κατηγορία εναντίον της τραγουδίστριας ότι αγόραζε ναρκωτικά από τον 41χρονο.

Το δίκτυο διακίνησης του 41χρονου

Ο 41χρονος, ο οποίος καταγόταν από το Χαϊδάρι, είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Διέθετε σταθερό πελατολόγιο και πραγματοποιούσε «ντελίβερι» των ναρκωτικών, εξυπηρετώντας τους πελάτες του.

Η δραστηριότητά του χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς ως μεγάλη, με σημαντικά κέρδη που προέκυπταν από τις αγοραπωλησίες.

Ο ρόλος του ψυχολόγου και τα κέρδη

Στο δίκτυο του 41χρονου εμπλεκόταν και ένας ψυχολόγος, ο οποίος του παρείχε διάφορες ναρκωτικές ουσίες, όπως MDMA, LSD και άλλα χάπια. Ο ψυχολόγος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «γιατρός» λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Οι αστυνομικοί τον χαρακτήρισαν ως άτομο υπεράνω υποψίας.

Τα κέρδη του 41χρονου από τη διακίνηση ήταν τέτοια που του είχαν επιτρέψει να αγοράσει πρόσφατα καινούργιο αυτοκίνητο. Επίσης, είχε δαπανήσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές υπηρεσίες, γεγονός που υποδηλώνει την οικονομική του επιφάνεια από την παράνομη δραστηριότητα.

Η «τεχνογνωσία» και οι μέθοδοι διακίνησης

Ο 41χρονος φέρεται να διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην επεξεργασία των ναρκωτικών ουσιών. Το σπίτι του στο Χαϊδάρι είχε μετατραπεί σε ένα «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, όπου οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν είτε στην οικία του είτε σε κοντινά σημεία, όπου μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του.

Εκτός από τις προσωπικές παραδόσεις, ο διακινητής πραγματοποιούσε αποστολές ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασμένα δέματα. Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου του 2026, ο 41χρονος πραγματοποίησε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Οι συλλήψεις στην Αθήνα

Χθες το μεσημέρι, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη τόσο του 41χρονου διακινητή όσο και του ψυχολόγου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των σωματικών ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη επιπλέον ένας 45χρονος. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο διακινητή. Οι έρευνες συνεχίστηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis