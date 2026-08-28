Ο Κυριάκος Καζάκος, το μακροβιότερο μέλος της ΕΣΗΕΑ, έφυγε από τη ζωή στα 103

Ο βετεράνος δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος, το μακροβιότερο μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και του ΕΔΟΕΑΠ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την ΕΣΗΕΑ, η οποία εξέφρασε τη συγκίνησή της για την απώλεια ενός εκ των τελευταίων εκπροσώπων μιας σπουδαίας γενιάς δημοσιογράφων. Ο Κυριάκος Καζάκος απεβίωσε πλήρης ημερών στις 20 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και των κοινωνικών αγώνων.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ και η μακρά πορεία του

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ανακοίνωσε με βαθιά συγκίνηση τον θάνατο του Κυριάκου Καζάκου, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Αυγούστου σε ηλικία 103 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε το μακροβιότερο μέλος τόσο της ΕΣΗΕΑ όσο και του ΕΔΟΕΑΠ, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας γενιάς δημοσιογράφων που άφησε το στίγμα της.

Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα πορεία του, τόσο στον δημοσιογραφικό χώρο όσο και στην ενεργό συμμετοχή του στα κοινά.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή

Η δημοσιογραφική σταδιοδρομία του Κυριάκου Καζάκου ξεκίνησε το 1958, με την πρώτη του επαγγελματική συνεργασία στην εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ». Από εκεί και πέρα, η πορεία του στον χώρο ήταν συνεχής και πολυσχιδής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εντύπων.

Στη συνέχεια, εργάστηκε σε σημαντικές εφημερίδες της εποχής, όπως η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», η «ΝΙΚΗ» και η «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ». Παράλληλα, η πένα του φιλοξενήθηκε και σε γνωστά περιοδικά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η «ΦΑΝΤΑΣΙΑ», οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» και το «ΧΟΜΠΥ».

Πέραν των ημερήσιων και περιοδικών εκδόσεων, ο Κυριάκος Καζάκος επέκτεινε τη δραστηριότητά του και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε συνεργάτης ναυτιλιακών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, ενώ προσέφερε τις υπηρεσίες του και στο ραδιόφωνο, συγκεκριμένα στο Β’ Πρόγραμμα της ΕΙΡ και στο ραδιόφωνο του «ΑΝΤΕΝΝΑ». Κατά τη διάρκεια της μακράς του σταδιοδρομίας, διακρίθηκε τόσο ως ρεπόρτερ όσο και ως συντάκτης ύλης.

Η δράση του στην Εθνική Αντίσταση

Πέρα από την πλούσια δημοσιογραφική του καριέρα, ο Κυριάκος Καζάκος υπήρξε ενεργός αγωνιστής κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Η συμμετοχή του στα γεγονότα της εποχής αυτής τον ανέδειξε σε μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική και πατριωτική δράση.

Η προσφορά του στην Εθνική Αντίσταση αναγνωρίστηκε επίσημα, καθώς τιμήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης. Επιπλέον, ο Κυριάκος Καζάκος ήταν μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-44, διατηρώντας ζωντανή τη μνήψη και τις αξίες εκείνης της περιόδου.

Η προσήλωση στις αρχές της δημοσιογραφίας και οι κοινωνικοί αγώνες

Σε όλη τη διάρκεια του βίου του, ο Κυριάκος Καζάκος παρέμεινε αταλάντευτα μαχητικός και βαθιά προσηλωμένος στους κοινωνικούς αγώνες. Η δέσμευσή του στις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας ήταν αδιαπραγμάτευτη, αποτελώντας παράδειγμα ήθους και επαγγελματισμού για τους νεότερους συναδέλφους του.

Η ενεργή του συμμετοχή δεν περιορίστηκε μόνο στο δημοσιογραφικό πεδίο, αλλά επεκτάθηκε και στα συνδικαλιστικά δρώμενα της ΕΣΗΕΑ. Ήταν παρών σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις της Ένωσης, στηρίζοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των δημοσιογράφων. Για σειρά ετών, οι συνάδελφοί του τον εξέλεγαν ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, αναγνωρίζοντας την ακεραιότητα και την αφοσίωσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποχαιρετώντας τον Κυριάκο Καζάκο, εξέφρασε τον βαθύ του σεβασμό προς το πρόσωπό του και τη συνολική του προσφορά. Παράλληλα, απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit