Η απομονωμένη ζωή του Μπάρον Τραμπ και οι απειλές που τον περιβάλλουν

Ο Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί ένα ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ, ζώντας μέσα σε μία «φούσκα» ασφαλείας. Η ζωή του 20χρονου, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζεται από απομόνωση. Αυτή η κατάσταση φέρεται να αποτελεί άμεση αντίδραση στο αυξανόμενο κλίμα πολιτικής βίας, το οποίο περιλαμβάνει και μια σειρά από απόπειρες δολοφονίας που στόχευσαν τον πατέρα του, τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η «φούσκα» ασφαλείας και η απομόνωση

Άτομα κοντά στην οικογένεια Τραμπ περιγράφουν την καθημερινότητα του Μπάρον ως ιδιαίτερα περιορισμένη, με τις δραστηριότητές του να λαμβάνουν χώρα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. «Δεν βγαίνει έξω», δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια στην εφημερίδα, υπογραμμίζοντας την απομόνωσή του. Μία άλλη πηγή πρόσθεσε πως «το παιδί είναι αρκετά απομονωμένο», περιγράφοντας μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και τους κινδύνους.

Ο Μπάρον Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού με τη μητέρα του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Οι δυο τους βρέθηκαν στο Εθνικό Γήπεδο Γκολφ Τραμπ Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρσεϊ, μια τοποθεσία που προσφέρει ιδιωτικότητα και ασφάλεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις πιθανές απειλές που αντιμετωπίζει η οικογένεια.

Οι απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ

Οι λόγοι για αυτή την αυστηρή προστασία συνδέονται άμεσα με τις απειλές που αντιμετωπίζει η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος έχει επιβιώσει από τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας από τον Ιούλιο του 2024. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, ένα γεγονός που ανέδειξε την ένταση του πολιτικού κλίματος.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2024, καταδιώχθηκε από έναν επίδοξο δολοφόνο στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλειά του. Ακόμη, στις 25 Απριλίου, παρευρέθηκε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο δέχτηκε επίθεση από έναν ένοπλο, ένα περιστατικό που έφερε την απειλή πολύ κοντά στην οικογένεια.

Στόχος Ιρανών σκληροπυρηνικών

Ο μικρότερος γιος του πρώην προέδρου δεν έχει διαφύγει της προσοχής των εχθρών της Αμερικής, καθώς έχει γίνει και ο ίδιος στόχος. Ιρανοί σκληροπυρηνικοί δημοσίευσαν πρόσφατα ένα βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ», ισχυριζόμενοι ότι έδειχναν τις κινήσεις του και λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του. Παράλληλα, όρισαν ως αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του, μια σοβαρή απειλή που προκάλεσε ανησυχία.

Ωστόσο, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε τους σχετικούς ισχυρισμούς «ψέμα», προσπαθώντας να διαψεύσει τις πληροφορίες. Η μητέρα του Μπάρον, Μελάνια Τραμπ, έχει επίσης γίνει στόχος των Ιρανών σκληροπυρηνικών, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος των απειλών που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Η Μελάνια Τραμπ βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών τον Απρίλιο μαζί με τον πρόεδρο, όταν αυτό δέχτηκε επίθεση.

Ο αντίκτυπος της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ο Μπάρον επηρεάστηκε βαθιά από τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η οποία συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Μπάρον είχε έρθει σε επαφή με τον Κερκ, γεγονός που έκανε την είδηση του θανάτου του ιδιαίτερα προσωπική και τον προβλημάτισε έντονα σχετικά με τους κινδύνους της δημόσιας έκθεσης.

Μετά το τραγικό γεγονός, ο Μπάρον μετέφερε τα νέα στον πατέρα του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνεις εκεί έξω». Η αφήγηση αυτή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους συγγραφείς Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν στο πρόσφατο βιβλίο τους «Αλλαγή Καθεστώτος» και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα, τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε το περιστατικό στον νεαρό Μπάρον.

Το αίτημα για ιδιωτικότητα

Το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας έχει ζητήσει τη διατήρηση της ιδιωτικότητας για τον 20χρονο Μπάρον, επιδιώκοντας να τον προστατεύσει από την περαιτέρω έκθεση σε κινδύνους. Σε δήλωσή του προς την εφημερίδα, το Γραφείο ανέφερε ότι «υπό το φως των πρόσφατων απειλών» η Ανατολική Πτέρυγα ζήτησε «οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική του ζωή να αποκλειστούν από κάθε κάλυψη», τονίζοντας την ανάγκη για προστασία.

Η Μελάνια Τραμπ είναι γνωστή για την προστατευτική της στάση απέναντι στον γιο της, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ιδιωτική του ζωή εν μέσω των αυξημένων κινδύνων. Η μητέρα του φροντίζει να διατηρείται ένα περιβάλλον ασφάλειας και απομόνωσης για τον Μπάρον, μακριά από τις πολιτικές εντάσεις που περιβάλλουν τον πατέρα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki