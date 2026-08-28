Νέα μελέτη: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μέσω μαστογραφιών μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές παθήσεις σε γυναίκες

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος επιτρέπει τον εντοπισμό καρδιακών παθήσεων μέσω των μαστογραφιών. Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως και συχνά δεν διαγιγνώσκονται εγκαίρως. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην έγκαιρη ανίχνευση αυτών των προβλημάτων υγείας.

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση

Ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσουν σαρώσεις μαστογραφιών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, κατάφεραν να εντοπίσουν με επιτυχία γυναίκες που έπασχαν από στεφανιαία νόσο, είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση ή είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για μια διττή χρήση του ελέγχου μαστού για καρκίνο. Πλέον, οι μαστογραφίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό γυναικών με καρδιακές παθήσεις και άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα, παράλληλα με την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Το πρόβλημα της υποδιάγνωσης στις γυναίκες

Εκατομμύρια γυναίκες ζουν με καρδιακές παθήσεις που δεν έχουν διαγνωστεί. Για δεκαετίες, αυτές οι παθήσεις συχνά διαγιγνώσκονται λανθασμένα ή δεν εντοπίζονται παρά μόνο στα τελευταία τους στάδια.

Η Δρ. Βιάνα Κόπλαντ από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, η οποία παρουσίασε τα ευρήματα, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες παγκοσμίως, υποδιαγιγνώσκονται και υποθεραπεύονται συνεχώς.

Η παρουσίαση των ευρημάτων και η παγκόσμια απήχηση

Οι λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής ανακάλυψης παρουσιάστηκαν στο Μόναχο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το συνέδριο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο.

Οι επιπτώσεις της μελέτης θεωρούνται σημαντικές, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες υποβάλλονται σε μαστογραφίες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά τη νέα μέθοδο δυνητικά εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα.

Λεπτομέρειες της μελέτης και ποσοστά αξιοπιστίας

Στο πλαίσιο της έρευνας, γιατροί στο Ισραήλ εξέτασαν συνολικά 97.364 σαρώσεις μαστογραφιών, οι οποίες προέρχονταν από 29.921 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν τα 54 έτη.

Οι ερευνητές διασταύρωσαν τα αποτελέσματα των μαστογραφιών με ιατρικά αρχεία. Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης εκπαιδεύτηκε για να αναγνωρίζει γυναίκες με τις αναφερόμενες παθήσεις.

Η αξιοπιστία του μοντέλου στην αναγνώριση γυναικών που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, μόνο βάσει της μαστογραφίας τους, έφτασε το 86%. Για την υψηλή αρτηριακή πίεση, η αξιοπιστία ήταν 79%, ενώ για τη στεφανιαία νόσο ανήλθε στο 78% στη διάκριση μεταξύ των γυναικών με την πάθηση και εκείνων χωρίς. Τα αποτελέσματα παρέμειναν συνεπή, ανεξάρτητα από την ηλικία της γυναίκας ή την ύπαρξη καρκίνου.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η Δρ. Κόπλαντ επεσήμανε ότι ένα κοινό εύρημα, τόσο στο ιατρικό τους κέντρο όσο και παγκοσμίως, είναι ότι όταν οι γυναίκες αναζητούν ιατρική βοήθεια για καρδιαγγειακά προβλήματα, η νόσος τους είναι ήδη προχωρημένη.

Από την άλλη πλευρά, πολλές γυναίκες υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, ακόμα και όταν δεν έχουν αναζητήσει φροντίδα για καρδιαγγειακά συμπτώματα. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για ενσωματωμένες διαγνωστικές προσεγγίσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki