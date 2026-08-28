Πανελλήνιες 2027: Αλλάζουν οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές

Νέα δεδομένα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2027, που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές, φέρνει απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιεί τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις συγκεκριμένες σχολές.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε πλήρη ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027 και μετά, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο για την πρόσβαση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Γενικές αλλαγές και εφαρμογή

Την απόφαση υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5304/27.08.2026. Η ρύθμιση αφορά τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

Η υπουργική απόφαση καθιστά σαφές ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αποκλειστικά από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν θίγονται από τη νέα ρύθμιση, εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2021, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Νέοι συντελεστές για τη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Ικάρων

Σύμφωνα με τον νέο πίνακα συντελεστών, για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο συντελεστής ΕΒΕ έχει καθοριστεί στο 0,90. Αυτός ο συντελεστής ισχύει τόσο για την Κατεύθυνση Όπλων και Σωμάτων όσο και για τις Κατευθύνσεις Μηχανικών Όπλων και Μηχανικών Σωμάτων, διασφαλίζοντας ενιαία κριτήρια για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Αντίστοιχα, για τη Σχολή Ικάρων, ο συντελεστής ΕΒΕ ορίζεται στο 1,20. Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις κατευθύνσεις της σχολής, δηλαδή τις Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας, Μετεωρολόγων, Διοικητικών και Εφοδιαστών, καλύπτοντας το σύνολο των προσφερόμενων ειδικοτήτων.

Αλλαγές σε ΣΣΑΣ και ΣΑΝ

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), ο συντελεστής ΕΒΕ καθορίζεται επίσης στο 1,20. Αυτή η τιμή εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Κτηνιατρικού, Ψυχολογικού, Νομικού, Οικονομικού και Πληροφορικής, αντανακλώντας τις απαιτήσεις των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει η σχολή.

Για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής έχει οριστεί στο 1,00. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό των προϋποθέσεων εισαγωγής για τους μελλοντικούς αξιωματικούς νοσηλευτές.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τις Σχολές Υπαξιωματικών

Όσον αφορά τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), ο συντελεστής ΕΒΕ καθορίζεται στο 0,80. Αυτή η τιμή ισχύει τόσο για την Κατεύθυνση Όπλων όσο και για την Κατεύθυνση Σωμάτων, οι οποίες εντάσσονται στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Στρατιωτικών Επιστημών και Τεχνολογίας, διαμορφώνοντας τις βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους υπαξιωματικούς.

Τέλος, για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ο συντελεστής ΕΒΕ έχει καθοριστεί στο 0,90 για την Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης και την Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης. Για την Κατεύθυνση Εφοδιαστικής Υποστήριξης, ο συντελεστής ορίζεται στο 1,00, διαφοροποιώντας τις απαιτήσεις ανάλογα με την ειδικότητα.

Με πληροφορίες από: ipaideia.gr