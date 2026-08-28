12χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο: «Με δάγκωσε 2-3 φορές και έτρεξα στο σπίτι»

Ένα 12χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από σκύλο το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια. Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η στιγμή της επίθεσης

Το περιστατικό συνέβη όταν μια 28χρονη γυναίκα είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το ζώο φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον 12χρονο.

Ο ίδιος ο ανήλικος περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου, αναφέροντας ότι βρισκόταν σε μια αλάνα και έπαιζε ποδόσφαιρο όταν δέχθηκε την επίθεση. «Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 12χρονος.

Το ιστορικό του σκύλου και η ιδιοκτήτρια

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του παιδιού, ο σκύλος είναι πολύ μεγαλόσωμος και τον είχε ξαναδεί στην περιοχή. Ο 12χρονος ανέφερε επίσης ότι «κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει». Μάλιστα, πρόσθεσε μια σημαντική λεπτομέρεια για τις συνθήκες της επίθεσης: «Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κρατούσε».

Η μητέρα του 12χρονου μίλησε επίσης για τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση, τονίζοντας την ανησυχία της για το περιστατικό. Υποστήριξε ότι το ίδιο σκυλί φέρεται να έχει επιτεθεί και στο παρελθόν σε άλλο παιδί της γειτονιάς, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την επιθετική του συμπεριφορά.

Η μαρτυρία της μητέρας

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά», ανέφερε η μητέρα, περιγράφοντας την αγωνία της όταν αντίκρισε τον τραυματισμένο γιο της. Πρόσθεσε ότι «Απ’ ό,τι έχω ακούσει, έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό», υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του ζώου.

Η μητέρα του 12χρονου έκανε επίσης λόγο για την αντίδραση της ιδιοκτήτριας του σκύλου. Σύμφωνα με την ίδια, η 28χρονη που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο δεν παρενέβη αμέσως μετά την επίθεση, κάτι που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού.

Διερεύνηση του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση, καθώς προσπαθούν να διευκρινίσουν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στον τραυματισμό του ανήλικου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr