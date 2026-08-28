Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπλοκές και τις επώδυνες εμπειρίες που βίωσαν άνθρωποι οι οποίοι ταξίδεψαν στην Τουρκία με την ελπίδα να υποβληθούν σε φθηνότερες αισθητικές επεμβάσεις. Οι ασθενείς αυτοί υποστηρίζουν ότι υπήρξαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε όσα διαφημίζονταν και στην πραγματικότητα που συνάντησαν στις κλινικές.

Δύο διαφορετικές μαρτυρίες, που παρουσιάστηκαν στο «Live News», περιγράφουν έναν πραγματικό εφιάλτη για τους ασθενείς. Στη μία περίπτωση, ένας άνδρας που ταξίδεψε για μεταμόσχευση μαλλιών καταγγέλλει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από αισθητικό και όχι από γιατρό. Στη δεύτερη περίπτωση, ασθενής που υποβλήθηκε σε μεγάλη αισθητική επέμβαση μετά από απώλεια βάρους, επέστρεψε στη Γερμανία με πνευμονική εμβολή και σοβαρή λοίμωξη.

Ο «εφιάλτης» της μεταμόσχευσης μαλλιών

Ένας άνδρας αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να ταξιδέψει στην Τουρκία για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών. Η απόφασή του βασίστηκε κυρίως στην τεράστια διαφορά κόστους που υπήρχε σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, στην Ελλάδα και την Κύπρο η ίδια επέμβαση είχε κόστος περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στην Τουρκία του προσφέρθηκε έναντι μόλις 1.700 ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονταν μάλιστα τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή του. Ωστόσο, η εμπειρία του ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς περιέγραψε τη διαδικασία ως «μαρτύριο», αναφέροντας έντονους πόνους τόσο κατά τη διάρκεια της επέμβασης όσο και για αρκετές ημέρες μετά.

Ο άνδρας καταγγέλλει ότι η κλινική στην οποία υποβλήθηκε στην επέμβαση ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που παρουσιαζόταν στις διαφημίσεις. Το μεγαλύτερο σοκ, όπως υποστηρίζει, ήρθε όταν διαπίστωσε ότι το άτομο που πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση δεν ήταν γιατρός, αλλά αισθητικός. Επιπλέον, είχε υποσχεθεί εμφύτευση περίπου 5.000 τριχών, όμως, σύμφωνα με την προσωπική του εκτίμηση, ο πραγματικός αριθμός ήταν πολύ μικρότερος. Το αποτέλεσμα της επέμβασης ήταν αποτυχημένο, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί αργότερα να υποβληθεί σε νέες επεμβάσεις στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο τριχωτό της κεφαλής. Έναν χρόνο αργότερα, όταν επιχείρησε να αναζητήσει την κλινική, διαπίστωσε ότι αυτή είχε κλείσει και στον ίδιο χώρο λειτουργούσε πλέον κατάστημα ρούχων.

Σοβαρές επιπλοκές μετά από μεγάλη επέμβαση

Σε μια δεύτερη περίπτωση, ένας ασθενής υποβλήθηκε σε μια μεγάλη αισθητική επέμβαση, η οποία ακολούθησε την απώλεια βάρους του. Η επιλογή της Τουρκίας για την επέμβαση έγινε και σε αυτή την περίπτωση λόγω του σημαντικά χαμηλότερου κόστους.

Ενώ στη Γερμανία, όπως υποστηρίζει ο ασθενής, το κόστος για την αντίστοιχη επέμβαση ανερχόταν περίπου στις 23.000 ευρώ, στην Τουρκία η προσφορά ήταν μόλις 5.000 ευρώ. Ωστόσο, η εμπειρία του ασθενούς είχε σοβαρές επιπλοκές, καθώς επέστρεψε στη Γερμανία με πνευμονική εμβολή και σοβαρή λοίμωξη, γεγονότα που υποδεικνύουν τις πιθανές συνέπειες των φθηνών επεμβάσεων στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr