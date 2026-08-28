Νέα στοιχεία για τη νεκρή διασώστρια στη Σύρο: Το παιδί της φοβόταν τον φερόμενο δράστη

Σοβαρή αποκάλυψη υπάρχει για την υπόθεση της νεκρής διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς το παιδί της φαίνεται να φοβόταν τον άνδρα που σκότωσε τη μητέρα του. Ο πατέρας της διασώστριας, η οποία σκοτώθηκε από μαχαίρωμα μετά από εισβολή σε σπίτι, μίλησε σε εκπομπή, αποκαλύπτοντας αυτή τη σημαντική πτυχή της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, ο εγγονός του είχε εκφράσει τον φόβο του για τον συγκεκριμένο άνδρα στους γονείς του, δηλαδή στη μητέρα του και τον πατέρα του. Η πληροφορία αυτή προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.

Η αποκάλυψη του πατέρα της διασώστριας

Ο πατέρας της διασώστριας, μιλώντας στο Live News, δήλωσε ότι ο εγγονός του φοβόταν τον άνδρα που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης του. «Αυτόν τον τύπο τον φοβάμαι», φέρεται να έλεγε το μικρό παιδί, έχοντας ενημερώσει τόσο τη μητέρα του όσο και τον πατέρα του για τον φόβο του.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο πίσω από αυτόν τον φόβο, ούτε θέλησαν να πάρουν θέση, καθώς δεν είναι ψυχολόγοι ή γιατροί. Ωστόσο, ανέφερε ότι «έχει ακουστεί ότι έχει πειράξει κάποιο παιδί», μια πληροφορία που, όπως είπε, κυκλοφορούσε.

Οι σχέσεις των εμπλεκομένων

Περιγράφοντας τη σχέση της κόρης του με το ζευγάρι, ο πατέρας δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν χωρισμένος. Η πρώην σύζυγός του είχε παντρευτεί έναν ξάδερφο της νοσηλεύτριας. Επιπλέον, σημείωσε ότι τα παιδιά της κόρης του έκαναν παρέα με τα παιδιά του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία.

Παρά τις οικογενειακές διασυνδέσεις και τις σχέσεις των παιδιών, ο πατέρας δήλωσε άγνοια για τον ακριβή λόγο που η κόρη του πήγε στο σπίτι του ζευγαριού. Τόνισε ότι η κόρη του είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κουβαλούσε αιχμηρά αντικείμενα κατά την επίσκεψή της.

Τα γεγονότα πριν και κατά τη δολοφονία

Ο πατέρας της διασώστριας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πρέπει να υπήρχε λόγος που πήγε εκεί…». Περιγράφοντας την επίθεση, ανέφερε ότι «είδατε με τι μίσος έγινε». Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο δράστης αρχικά πέταξε μια καρέκλα στην κόρη του, ακινητοποιώντας την. Στη συνέχεια, της πέταξε μια τσιμεντένια γλάστρα, γεγονός που, όπως είπε, αναφέρεται και στο χαρτί του ιατροδικαστή.

Ακολούθησε ο θανάσιμος τραυματισμός: «Μετά τη μαχαιρώνει πισώπλατα ο άνανδρος και κάτω από τον στηθόδεσμο, εκεί που είναι ο πνεύμονας, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Απλά ήθελε να της κλείσει το στόμα. Άρα, κάτι ήξερε το παιδί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Live News, υποδεικνύοντας ότι η κόρη του ενδεχομένως να γνώριζε κάτι σημαντικό.

Αναμονή για τα στοιχεία των κινητών

Ο πατέρας της διασώστριας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει γιατί η κόρη του αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Η οικογένεια αναμένει να ανοιχτούν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ελπίζοντας ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα αποκαλύψουν την αλήθεια.

Μεταξύ άλλων, ο πατέρας εξέφρασε την άποψη ότι ίσως η κόρη του «είδε την κάμερα και δεν ήθελε να φανεί το πρόσωπό της», προσθέτοντας ένα ακόμα ερωτηματικό γύρω από τις συνθήκες της μοιραίας επίσκεψης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr