Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Κηφισιά. Η μεταγραφή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού είχε υπογραφεί από το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) και πλέον είναι επίσημη, όπως ανακοινώθηκε από το κλαμπ της Αττικής.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μία από τις πιο δυνατές στη Super League 2 για την ερχόμενη σεζόν, καθώς ο Βιγιαφάνιες αναμένεται να αναβαθμίσει το ρόστερ της ομάδας.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι προσδοκίες

Η Athens Kallithea FC προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Lucas Villafáñez, ο οποίος είναι 34 ετών. Η συνεργασία του με την Κηφισιά είχε ολοκληρωθεί, καθιστώντας τον ελεύθερο να ενταχθεί στη νέα του ομάδα.

Από την ομάδα της Αττικής αναμένουν ο Βιγιαφάνιες να προσφέρει σημαντικά στο «Ελ Πάσο», όχι μόνο με την ποιότητα και την εμπειρία του, αλλά και με την προσωπικότητά του. Η προσθήκη του στο δυναμικό του Βαγγέλη Μόρα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η πορεία του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό

Ο Villafáñez ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2014, ως δανεικός στον Παναιτωλικό. Κατά τη διάρκεια της ενάμιση χρόνου θητείας του στην ομάδα του Αγρινίου, κατέγραψε 40 συμμετοχές, σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ. Οι επιδόσεις του αυτές οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή από την Independiente τον Ιανουάριο του 2016.

Στην πρώτη του θητεία με τον Παναθηναϊκό, εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος, καταγράφοντας 73 συμμετοχές, 10 γκολ και 13 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε στην Alanyaspor της τουρκικής Süper Lig. Μετά από δύο παραγωγικές σεζόν στην Τουρκία και μία ακόμη στο Μεξικό με την Atlético Morelia, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2020. Στη δεύτερη θητεία του με τους «πράσινους», κατέγραψε 61 συμμετοχές, τρία γκολ και έξι ασίστ σε δύο σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 2021/22. Συνολικά, με τον Παναθηναϊκό κατέγραψε 134 συμμετοχές σε έξι σεζόν.

Διεθνής εμπειρία και επιτυχίες σε Κύπρο και Τουρκία

Ο Lucas Villafáñez γεννήθηκε στο Comodoro της Αργεντινής και ξεκίνησε την καριέρα του από την τοπική CAI. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Independiente, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Primera División της Αργεντινής. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα απέναντι στην Boca Juniors. Στα πρώτα δύο χρόνια του στην Independiente, είχε 36 συμμετοχές και δύο γκολ, προτού παραχωρηθεί δανεικός στην Huracán, με την οποία κατέκτησε το Copa Argentina τη σεζόν 2013/14.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Villafáñez συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ. Εκεί, μέτρησε 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και εννέα ασίστ σε δύο σεζόν, ενώ τη σεζόν 2023/24 πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος. Επίσης, είχε δύο παραγωγικές σεζόν στην Alanyaspor της Τουρκίας και μία σεζόν στο Μεξικό με την Atlético Morelia, προσθέτοντας διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό του.

Πρόσφατη παρουσία σε Βόλο και Κηφισιά

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2024, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Βόλου, όπου αγωνίστηκε για το πρώτο μισό της σεζόν. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Κηφισιά για το άλλο μισό της αγωνιστικής περιόδου, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της ανόδου στη Super League.

Η παρουσία του στην Κηφισιά συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας, πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία τους, καθιστώντας τον ελεύθερο για την τωρινή του μεταγραφή στην Athens Kallithea.

Με πληροφορίες από: Gazzetta