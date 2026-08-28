Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το βράδι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας καταδίωξαν έναν 30χρονο μοτοσικλετιστή. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα, παραβιάζοντας συστηματικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε διάφορες οδούς της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και χρήση βίας κατά των αστυνομικών.

Η επικίνδυνη οδήγηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία να κινείται με το δίκυκλό του κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η συμπεριφορά του στον δρόμο είχε μετατρέψει τις οδούς σε πίστα ταχύτητας, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οδηγός κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε διαφορετικές οδούς, ενώ δεν δίστασε να εισέλθει και σε μονόδρομο με αντίθετη κατεύθυνση. Παράλληλα, παραβίαζε διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, αγνοώντας τις εντολές των φωτεινών σηματοδοτών και τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Η καταδίωξη και το τροχαίο ατύχημα

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ξεκίνησαν την καταδίωξη του μοτοσικλετιστή, ο οποίος προσπαθούσε να τους αποφύγει. Η πορεία του 30χρονου, γεμάτη επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάσεις, συνεχίστηκε για αρκετή ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν ο μοτοσικλετιστής ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους. Το ατύχημα αυτό οδήγησε στην ακινητοποίηση του δικύκλου και του οδηγού του.

Η αντίσταση κατά τη σύλληψη

Μετά το τροχαίο ατύχημα, οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 30χρονο με σκοπό τη σύλληψή του. Ωστόσο, ο μοτοσικλετιστής δεν συνεργάστηκε, αλλά αντίθετα έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Παρά την αντίστασή του, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς, αμέσως μετά την πτώση του, προσπάθησε να σηκωθεί και να ξαναπάρει το μηχανάκι του με σκοπό να διαφύγει. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, απέτρεψε την περαιτέρω διαφυγή του και οδήγησε στην οριστική του σύλληψη.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις σκηνές της καταδίωξης, αναφέροντας ότι η Αστυνομία κυνηγούσε ένα σκούτερ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή της Καλαμαριάς, με τον μοτοσικλετιστή να προσπαθεί να αποφύγει τους αστυνομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο μάρτυρας δήλωσε ότι ένα αμάξι πήγε να στρίψει παράνομα δεξιά και ο μοτοσικλετιστής, στην προσπάθειά του να το προσπεράσει από δεξιά, πάτησε φρένο για να μην τρακάρει. Αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να πέσει μόνος του, χωρίς να τον χτυπήσει κανένας αστυνομικός ούτε να χτυπήσει πάνω στο αμάξι, το οποίο και αποχώρησε από το σημείο.

Οι βεβαιωμένες παραβάσεις και το πρόστιμο

Σε βάρος του 30χρονου μοτοσικλετιστή βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, τους ελιγμούς, την κίνηση αντίθετα στο ρεύμα και την παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών, μεταξύ άλλων σοβαρών παραβάσεων.

Το σύνολο των χρηματικών προστίμων που επισύρουν οι 18 παραβάσεις ανέρχεται στο ποσό των 18.590 ευρώ. Μετά τη σύλληψή του, ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για τις περαιτέρω ενέργειες, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των πράξεών του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit