Δύο αδελφάκια στον Μαραθώνα δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Πρόκειται για ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 18 μηνών και το μεγαλύτερο αδελφάκι του, το οποίο είναι περίπου 14 ετών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά δεν κινδυνεύει, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Το περιστατικό με την οχιά στην αυλή του σπιτιού

Το δυσάρεστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αυλή της οικίας των δύο αδελφών, στην περιοχή του Μαραθώνα. Το μικρότερο παιδί, το αγοράκι των 18 μηνών, έπαιζε ανυποψίαστο στον χώρο όταν δέχθηκε το δάγκωμα από την οχιά. Η επίθεση του φιδιού συνέβη ξαφνικά, προκαλώντας άμεση ανησυχία στους οικείους.

Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο αδελφάκι, ηλικίας περίπου 14 ετών, φέρεται να πλησίασε το σημείο προκειμένου να απομακρύνει το μικρότερο παιδί από το φίδι που το είχε δαγκώσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας να προστατεύσει τον αδελφό του, δέχθηκε και εκείνο δάγκωμα από την οχιά. Η άμεση και γενναία αντίδραση του μεγαλύτερου παιδιού είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί και το ίδιο θύμα της επίθεσης του ερπετού.

Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και χορήγηση αντιδότου

Μετά τα δαγκώματα, η οικογένεια ενήργησε άμεσα και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο από συγγενείς τους. Η ταχύτητα με την οποία έγινε η μεταφορά κρίθηκε καθοριστική για την έγκαιρη παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Στο 18 μηνών αγοράκι χορηγήθηκε αμέσως ο αντιοφικός ορός, το ειδικό αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Και τα δύο αδελφάκια νοσηλεύονται πλέον σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η παραμονή τους στην εντατική γίνεται κυρίως για στενή παρακολούθηση των ζωτικών τους σημείων και της συνολικής τους κατάστασης, καθώς δεν είναι διασωληνωμένα. Αυτή η εντατική παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη από τους γιατρούς για την ασφαλή εξέλιξη της υγείας τους και την αποφυγή τυχόν επιπλοκών.

Η ομαλή πορεία της υγείας των παιδιών

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν με σαφήνεια ότι η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται συνεχώς και με ιδιαίτερη προσοχή από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, με τους ειδικούς να αξιολογούν την πορεία της ανάρρωσής τους λεπτό προς λεπτό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή επιπλοκές που να προκαλούν ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς.

Η πορεία της υγείας των δύο αδελφών χαρακτηρίζεται ως ομαλή, γεγονός που αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή τους. Η προσοχή των γιατρών παραμένει αυξημένη, ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες μετά τη χορήγηση του αντιοφικού ορού, καθώς αυτό το φάρμακο απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση για την αποτελεσματικότητά του και την ασφάλεια του ασθενούς.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους

Ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «Είναι καλή η κατάσταση της υγείας» των δύο αδελφών. Εξήγησε περαιτέρω ότι τα παιδιά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι διασωληνωμένα, αλλά βρίσκονται εκεί κυρίως για την ενδελεχή παρακολούθηση των ζωτικών τους σημείων.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε επίσης ότι «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια επιπλοκή. Είναι ομαλή η πορεία». Αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία του αντιοφικού ορού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «Ο αντιοφικός ορός είναι φάρμακο το οποίο θα σώσει μια ζωή. Είναι φάρμακο όμως που χρειάζεται την παρακολούθηση τις πρώτες ημέρες και αυτό είναι και ένας ακόμη λόγος που τα παιδιά βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση», υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχούς ιατρικής επίβλεψης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki