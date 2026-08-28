Ψυχολόγος του Πειραιά σε κύκλωμα ναρκωτικών με πελάτισσα τραγουδίστρια

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται ένας ψυχολόγος από τον Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα. Οι αρχές εξετάζουν επίσης ιδιόχειρες σημειώσεις που φέρεται να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών, ανάμεσα στους οποίους αναφέρεται και μία γνωστή τραγουδίστρια.

Ο ρόλος του 41χρονου «αρχηγού»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «αρχηγός» του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 41χρονος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Οι περιοχές δράσης του εντοπίζονταν κυρίως στη Δυτική Αττική.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή του Χαϊδαρίου. Φέρεται να διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών ουσιών. Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν είτε στην κατοικία του είτε σε κοντινά σημεία, όπου ο ίδιος μετέβαινε με δικό του όχημα. Παράλληλα, γίνονταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, με τα ναρκωτικά να αποστέλλονται σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος φέρεται να διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο και λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για να αποφύγει τον εντοπισμό του. Χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone» και επικοινωνούσε με κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό. Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου του 2026, ο 41χρονος φέρεται να πραγματοποίησε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ουσιών, αποκομίζοντας το ποσό των 3.800 ευρώ.

Η συμμετοχή του ψυχολόγου και οι γνώσεις του

Στην υπόθεση φέρεται να συμμετείχε ενεργά και ένας ψυχολόγος από τον Πειραιά. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας φέρεται να προμήθευε τον 41χρονο «αρχηγό» με ουσίες όπως MDMA, LSD, καθώς και ουσίες σε μορφή χαπιών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας ψυχίατρος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αξιοποιούσε τις γνώσεις του στη χημεία για την παρασκευή και σύνθεση χημικών ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης της Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, σε Πειραιά και Χαϊδάρι, με τον γιατρό να φέρεται να είχε τον ρόλο της παρασκευής, ενώ ο δεύτερος συλληφθείς φέρεται να λειτουργούσε ως διακινητής.

Το πελατολόγιο και η γνωστή τραγουδίστρια

Οι έρευνες των αρχών φέρεται να αποκάλυψαν ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. Αυτές οι σημειώσεις φέρεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες για πελάτες του κυκλώματος.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζουν οι αρχές φέρεται να βρίσκεται και μία γνωστή τραγουδίστρια από τον χώρο της showbiz. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε επαφές με το κύκλωμα και να προμηθευόταν κοκαΐνη. Ωστόσο, η αναφορά του ονόματός της στο υλικό της έρευνας δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, ενώ τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου του 2026, ο 41χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Από τις σωματικές έρευνες που διενεργήθηκαν συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 45χρονος άνδρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η σύλληψή του έγινε καθώς φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο. Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και σε ένα γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, κεταμίνης και κοκαΐνης.

Η εξέλιξη της έρευνας

Οι έρευνες στις κατοικίες των δύο συλληφθέντων φέρεται να αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τον ρόλο των δύο βασικών συλληφθέντων, αλλά και το εύρος του δικτύου διακίνησης.

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διαλεύκανση της διαδικασίας από την παρασκευή των ουσιών μέχρι τις παραδόσεις και τον εντοπισμό των τελικών αποδεκτών. Επίσης, διερευνάται ο αριθμός των πελατών και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν το κύκλωμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis