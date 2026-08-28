Το Νεπάλ παρακολουθεί στενά δύο λίμνες μετά τον όλεθρο των πλημμυρών

Οι αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν στενά δύο λίμνες στην πλημμυρική ζώνη, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη. Ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει, καθώς οι λίμνες πρέπει να αποστραγγιστούν πλήρως για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η καταστροφική πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, με σοβαρές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.

Μάλιστα, μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει την Παρασκευή, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω καταστροφές. Η παρακολούθηση των φαινομένων γίνεται κυρίως μέσω δορυφορικών εικόνων, αν και η διαθεσιμότητα αυτών των εικόνων θέτει περιορισμούς στην πλήρη επίβλεψη.

Ο απολογισμός της καταστροφής

Η καταστροφική πλημμύρα της Τετάρτης, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, είχε τραγικές συνέπειες. Συνολικά 547 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ και πέντε στο Θιβέτ της Κίνας.

Παράλληλα, σχεδόν 1.000 ακόμη άτομα αγνοούνται και στις δύο χώρες, δημιουργώντας ένα βαρύ κλίμα αβεβαιότητας και θλίψης. Τα πλημμυρικά κύματα που προέκυψαν από την κατάρρευση του παγετώνα ισοπέδωσαν σπίτια και υποδομές, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο ολέθρου.

Η νέα απειλή από τις λίμνες

Μετά τον αρχικό όλεθρο, το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα απειλή, καθώς δύο λίμνες στη ζώνη πλημμύρας παρακολουθούνται στενά. Αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας δήλωσε ότι οι κίνδυνοι πλημμύρας θα παραμείνουν μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως οι δύο λίμνες.

Η μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει την Παρασκευή, γεγονός που επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες κοντά στο σημείο όπου πιστεύεται ότι η κατάρρευση του παγετώνα ώθησε βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια στα υδάτινα συστήματα την Τετάρτη.

Δορυφορικές εικόνες και παρακολούθηση

Η παρακολούθηση των λιμνών βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, οι οποίες παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης. Ο σχηματισμός μίας από τις δύο λίμνες είχε καταγραφεί σε αεροφωτογραφίες από μια κινεζική ομάδα διάσωσης την Πέμπτη.

Βίντεο που τραβήχτηκαν την Πέμπτη έδειχναν μάζες καφέ νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή, το νερό άρχισε να αποστραγγίζεται από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νεότερες δορυφορικές εικόνες, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση.

Η ανησυχία για τη δεύτερη λίμνη

Παρά την αποστράγγιση της πρώτης λίμνης, οι εικόνες έδειχναν επίσης μια άλλη λίμνη, η οποία φαινόταν να μεγαλώνει σε μέγεθος. Αυτή η δεύτερη λίμνη είχε μεγαλύτερη επιφάνεια από την πρώτη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο από το πρωί της Παρασκευής.

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί, δημιουργώντας έναν διαρκή κίνδυνο για νέες πλημμύρες. Οι αρχές του Νεπάλ βασίζονται στις δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση των φαινομένων, αν και η αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων.

Η ιστορία της Γκουνακεσάρι Μποχάρα

Μέσα στον όλεθρο, μια ιστορία επιβίωσης ξεχωρίζει. Η 94χρονη Γκουνακεσάρι Μποχάρα βρέθηκε θαμμένη στα συντρίμμια ενός κρατικού οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ. Το ίδρυμα καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η Γκουνακεσάρι Μποχάρα είναι η μοναδική επιζήσασα μεταξύ των τροφίμων και του προσωπικού του ιδρύματος, αποτελώντας ένα σύμβολο ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Με πληροφορίες από: Topontiki