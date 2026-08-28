Η Williams Racing αντιμετωπίζει συνεχή αγωνιστική απογοήτευση στη Formula 1

Η Williams Racing βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκώς αυξανόμενη απογοήτευση, καθώς σε κάθε αγώνα της Formula 1 που περνάει, η βρετανική ομάδα φιγουράρει σταθερά στις τελευταίες θέσεις. Η αρχική της πορεία στη νέα εποχή των τεχνικών κανονισμών είχε ξεκινήσει με κάποιες ελπίδες, ωστόσο η εικόνα της έχει πλέον αλλάξει δραματικά, οδηγώντας σε συνεχείς δυσκολίες και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα.

Η αρχή της σεζόν και η δραματική πτώση

Η είσοδος της Formula 1 στη νέα εποχή των τεχνικών κανονισμών δεν είχε αρχίσει άσχημα για τη Williams. Στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν, η βρετανική ομάδα κατάφερε να συγκεντρώσει 11 βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που την έφερε στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών μετά το Grand Prix Μονακό.

Ωστόσο, από το Grand Prix Ισπανίας και μετά, η αγωνιστική της εικόνα άλλαξε ριζικά. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε 12ος στη Βαρκελώνη, ενώ στους επόμενους αγώνες κανένας από τους δύο οδηγούς της Williams δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αποτέλεσμα καλύτερο από τη 15η θέση. Παράλληλα, η πρόκριση από το Q1 έχει μετατραπεί σε μια σταθερή πρόκληση, με τουλάχιστον έναν εκ των δύο οδηγών να μην προκρίνεται συχνά στο Q2.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ ήρθε να επιβεβαιώσει την έκταση της πτώσης στην απόδοση της ομάδας. Ο Άλεξ Άλμπον πέρασε οριακά στο Q2 τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint όσο και σε εκείνες του Grand Prix, δείχνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Williams.

Παρόλα αυτά, η FW48 δεν διέθετε τον απαιτούμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που περιόρισε τις δυνατότητες της ομάδας. Την ίδια στιγμή, ο Φερνάντο Αλόνσο, εκμεταλλευόμενος μια στρατηγική ενός pit stop, τερμάτισε ένατος, παρότι και οι δύο Aston Martin είχαν αποκλειστεί από το Q1, υπογραμμίζοντας τη διαφορά απόδοσης.

Οι δηλώσεις του Κάρλος Σάινθ

Η διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες του midfield έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα αισθητή στους οδηγούς της Williams. Ο Κάρλος Σάινθ εκτίμησε ότι, με βάση την καθαρή αγωνιστική απόδοση, μόνο η Cadillac βρίσκεται πίσω από τη βρετανική ομάδα, κάτι που αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση.

Ο Ισπανός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση μετά τον αγώνα, παραδεχόμενος ότι η Williams δεν διέθετε την ταχύτητα για να ανταγωνιστεί ουσιαστικά κανέναν από τους αντιπάλους της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Βρισκόμαστε λίγο-πολύ εκεί όπου περιμέναμε, δηλαδή προς το πίσω μέρος. Αυτή τη στιγμή είμαστε ταχύτεροι μόνο από την Cadillac. Είδατε τον αγωνιστικό ρυθμό της Aston Martin, βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν μπορούσαμε να παλέψουμε μαζί της. Για την ακρίβεια, δεν μπορούσαμε να παλέψουμε με κανέναν».

Το επεισόδιο στο Grand Prix Ολλανδίας

Το μίζερο Grand Prix Ολλανδίας για τη Williams ολοκληρώθηκε με ένα ατυχές περιστατικό, καθώς οι δύο οδηγοί της ομάδας είχαν επαφή στην πρώτη στροφή. Ο Κάρλος Σάινθ μπλόκαρε τα εμπρός ελαστικά του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον Άλεξ Άλμπον.

Η επαφή προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιο του Ταϊλανδού οδηγού, η οποία οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψή του από τον αγώνα, προσθέτοντας στην απογοήτευση της ομάδας.

Η οπτική του Άλεξ Άλμπον για τις μπλε σημαίες

Από τη μεριά του, ο Άλεξ Άλμπον στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο αριθμό των μπλε σημαιών που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η διαφορά ταχύτητας από τα κορυφαία μονοθέσια ήταν τέτοια που τον ανάγκαζε συνεχώς να εγκαταλείπει την αγωνιστική γραμμή.

Περιγράφοντας πόσο συχνά έβλεπε τις μπλε σημαίες κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ο Άλμπον εξήγησε ότι αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν κυριολεκτικά σχεδόν σε κάθε δεύτερο γύρο, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Williams στην πίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta