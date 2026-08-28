Τρία παιδιά ένιωσαν δυσφορία σε παιδότοπο με πισίνες στη Σαλαμίνα

Τρία παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας το μεσημέρι της Πέμπτης, αφού ένιωσαν δυσφορία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε παιδότοπο. Το περιστατικό συνέβη σε χώρο με πισίνες, όπου τα παιδιά φέρεται να εκτέθηκαν σε έντονη μυρωδιά χλωρίου, η οποία προκάλεσε τα συμπτώματα.

Συμπτώματα δυσφορίας και άμεση αντίδραση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα τρία παιδιά, ηλικίας τριών, έξι και οκτώ ετών αντίστοιχα, παρουσίασαν συμπτώματα δυσφορίας. Η δυσφορία αυτή αποδόθηκε σε έντονη μυρωδιά χλωρίου που επικρατούσε στον παιδότοπο. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων οδήγησε στην απόφαση για τη μεταφορά τους σε ιατρική μονάδα.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Αιαντείου στη Σαλαμίνα. Η συγκεκριμένη τοποθεσία φιλοξενεί τον παιδότοπο με πισίνες, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Μεταφορά και ιατρική φροντίδα

Αμέσως μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Η μεταφορά τους κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες και την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα. Στο Κέντρο Υγείας, οι ειδικοί ανέλαβαν την περίθαλψή τους, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση που προκλήθηκε από την έκθεση στο χλώριο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας των παιδιών μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών δεν αναφέρονται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr