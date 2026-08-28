Συνελήφθησαν ανήλικες για ληστεία και επίθεση σε 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα

Τρεις ανήλικες, ηλικίας 15 και 13 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα, κατηγορούμενες για ληστεία σε βάρος 24χρονης γυναίκας. Το περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Αυγούστου, όταν οι ανήλικες, μαζί με άλλους, προσέγγισαν την παθούσα και της αφαίρεσαν την τσάντα της. Η 24χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Το περιστατικό της βίαιης ληστείας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, η επίθεση και η ληστεία εκτυλίχθηκαν το βράδι της 27ης Αυγούστου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι τρεις ανήλικες, μαζί με άλλα άτομα που επίσης φέρονται να ήταν ανήλικοι, πλησίασαν την 24χρονη γυναίκα, η οποία αναφέρεται ως αλλοδαπή. Η προσέγγιση αυτή εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση, κατά την οποία οι δράστιδες χρησιμοποίησαν σωματική βία εναντίον της παθούσας.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι ανήλικες άρπαξαν την τσάντα της 24χρονης, η οποία περιείχε προσωπικά της αντικείμενα. Συγκεκριμένα, μέσα στην τσάντα υπήρχαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα χρηματικό ποσό. Η 24χρονη, μετά τη βίαιη πράξη, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς φέρεται να έφερε τραύματα στην περιοχή του κεφαλιού.

Η ταυτότητα των δραστών και τα κλοπιμαία

Οι συλληφθείσες είναι τρεις ανήλικες, με τις ηλικίες τους να προσδιορίζονται στα 15 και 13 έτη. Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ανήλικες φέρονται να ήταν μέλη μιας ομάδας, καθώς η ληστεία πραγματοποιήθηκε μαζί με άλλους ανήλικους, όπως προκύπτει από τις αρχικές πληροφορίες. Η δράση τους χαρακτηρίζεται από τη χρήση βίας, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό της 24χρονης.

Τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από την τσάντα της παθούσας ήταν ένα κινητό τηλέφωνο και χρήματα. Η βίαιη αφαίρεση της τσάντας αποτελεί το βασικό αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι ανήλικες. Η συγκεκριμένη πράξη, σε συνδυασμό με την επίθεση, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Άμεση κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης

Μετά το περιστατικό, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε άμεσα για τη ληστεία και τον τραυματισμό της 24χρονης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί περιπολικού, οι οποίοι ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η ταχύτητα των ενεργειών της αστυνομίας ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, εντόπισαν τις τρεις ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στη ληστεία. Αφού τις ακινητοποίησαν, προχώρησαν στη σύλληψή τους. Στη συνέχεια, οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τις περαιτέρω ενέργειες και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δικογραφία και παραπομπή στην Εισαγγελία

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες σχετικά με το περιστατικό. Η κατηγορία για ληστεία κατά συναυτουργία υπογραμμίζει τη συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων στην τέλεση της πράξης.

Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας, οι τρεις ανήλικες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η Εισαγγελική Αρχή θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της νομικής διαδικασίας. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit