Τρία παιδιά στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας μετά από αδιαθεσία σε παιδότοπο

Τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, αφού παρουσίασαν αδιαθεσία κατά την παραμονή τους σε παιδότοπο που διαθέτει πισίνες. Το περιστατικό συνέβη όταν στον χώρο έγινε αισθητή έντονη οσμή χλωρίου, προκαλώντας δυσφορία στα παιδιά. Για την υπόθεση, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, της υπεύθυνης λειτουργίας του χώρου και του συντηρητή των εγκαταστάσεων.

Το περιστατικό στον παιδότοπο της Σαλαμίνας

Το συμβάν έλαβε χώρα σε έναν παιδότοπο με πισίνες, ο οποίος βρίσκεται στη Σαλαμίνα, επί της Λεωφόρου Αιαντείου. Στον συγκεκριμένο χώρο, τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, ένιωσαν ξαφνική δυσφορία και αδιαθεσία. Η κατάσταση αυτή αποδόθηκε σε έντονη οσμή χλωρίου που επικρατούσε στις εγκαταστάσεις του παιδότοπου.

Η έντονη μυρωδιά χλωρίου έγινε αισθητή περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Τα τρία παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δυσφορίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ανάγκη για ιατρική παρέμβαση. Η δυσφορία που ένιωσαν τα παιδιά ήταν τέτοια που κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά τους σε υγειονομική δομή.

Η μεταφορά στο Κέντρο Υγείας για φροντίδα

Μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, τα τρία ανήλικα παιδιά οδηγήθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Η μεταφορά τους κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να τους παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ανέλαβαν την περίθαλψη των παιδιών, αξιολογώντας την κατάσταση της υγείας τους.

Η ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση προέκυψε από την αδιαθεσία που παρουσίασαν τα παιδιά, η οποία συνδέεται άμεσα με την έντονη οσμή χλωρίου στον παιδότοπο. Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, τα παιδιά έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τους, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Συλλήψεις για σωματική βλάβη από αμέλεια

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Πρόκειται για την 61χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του παιδότοπου. Μαζί της συνελήφθη και ο συντηρητής των εγκαταστάσεων του χώρου.

Ο συντηρητής, υπήκοος Πακιστάν, είχε την ευθύνη για τη συντήρηση των πισινών του παιδότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του χλωρίου. Σε βάρος και των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην αδιαθεσία των παιδιών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που επικρατούσαν στον παιδότοπο. Οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια της έντονης οσμής χλωρίου και πώς αυτή επηρέασε την υγεία των τριών ανήλικων παιδιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από τον χώρο του συμβάντος.

Η διερεύνηση θα συνεχιστεί μέχρι να προσδιοριστούν όλες οι παράμετροι του περιστατικού. Οι αρχές εξετάζουν κάθε πτυχή της λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του παιδότοπου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ευθύνες και να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη αποσαφήνιση όλων των λεπτομερειών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis