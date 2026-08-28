Φωτιά στη Χαλκιδική: Κινητοποίηση δυνάμεων στα Ανοιξιάτικα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα της Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το περιστατικό έγινε γνωστό στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 15:45, σηματοδοτώντας νέο συναγερμό για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς, με την επιχείρηση να περιλαμβάνει επίγειες και εναέριες μονάδες, καθώς και τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων από τον δήμο Αριστοτέλη.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στα Ανοιξιάτικα της Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 15:45 το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, σπεύδοντας στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 28 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση. Ο συναγερμός σήμανε άμεσα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια δύσκολη κατάσταση λόγω της φύσης του εδάφους. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν κρίσιμη για την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς από την αρχή.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων. Συνολικά, 42 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Οι πεζοπόρες ομάδες είναι εκπαιδευμένες να επιχειρούν σε δύσβατα δασικά εδάφη, όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι αδύνατη.

Παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν αναπτυχθεί και 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συμβάλλουν στην μεταφορά νερού και στον περιορισμό της φωτιάς από το έδαφος. Η παρουσία των οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την προστασία των γύρω περιοχών.

Τις επίγειες δυνάμες ενισχύει και μία εναέρια δύναμη. Ένα ελικόπτερο έχει κινητοποιηθεί και πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Οι ρίψεις αυτές είναι καθοριστικές για την μείωση της έντασης της φωτιάς και την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστών στο έδαφος.

Η συνδρομή του δήμου Αριστοτέλη

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς παρέχει ενεργή συνδρομή και ο δήμος Αριστοτέλη. Ο δήμος έχει διαθέσει υδροφόρες, οι οποίες υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις με την παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των φορέων είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών.

Οι υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα στον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδοσία νερού στα μέτωπα της φωτιάς. Η παρουσία τους ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα και επιταχύνει τις προσπάθειες περιορισμού της καταστροφής.

Υψηλός κίνδυνος και διερεύνηση αιτιών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιοχή της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είχε χαρακτηριστεί την Παρασκευή ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, η περιοχή ανήκε στην κατηγορία 3, κάτι που υποδηλώνει αυξημένη επαγρύπνηση για τέτοιου είδους περιστατικά. Η πρόβλεψη αυτή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής. Το κλιμάκιο αυτό θα αναλάβει την ενδελεχή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στη δασική έκταση των Ανοιξιάτικων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit