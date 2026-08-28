Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για κλοπές σε κατοικίες στην Αττική

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθη μία 23χρονη γυναίκα, ενώ ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Η συνολική λεία από τις εξιχνιασθείσες υποθέσεις ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της ΕΛ.ΑΣ. ήταν αυτή που εξάρθρωσε την εγκληματική ομάδα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη δυνάμει εντάλματος το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου 2026, στην περιοχή των Καμινίων.

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές και αναζητείται ενεργά.

Ο τρόπος δράσης της ομάδας

Από την προανακριτική έρευνα και τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει μια δομημένη εγκληματική ομάδα. Σκοπός τους ήταν η διάπραξη κλοπών και η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους. Για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν ένα «επιχειρησιακό» όχημα. Αφού εισέρχονταν στις κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν προς εκποίηση.

Η εκποίηση των κλοπιμαίων γινόταν σε ενεχυροδανειστήριο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, τα μέλη της ομάδας παρέδιδαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και λάμβαναν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο για την πώλησή τους.

Η λεία και οι κατασχέσεις

Η συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας, από τις τρεις περιπτώσεις κλοπών που έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής, ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο ενεχυροδανειστήριο του κέντρου της Αθήνας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, στο ενεχυροδανειστήριο κατασχέθηκαν 23.000 ευρώ σε μετρητά, 165 γραμμάρια χρυσού, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ανέρχεται στα 13.000 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν μέρος της παράνομης δραστηριότητας της ομάδας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες που χρησιμοποιούσαν μέλη της εγκληματικής ομάδας. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 ευρώ σε μετρητά, επιπλέον κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης της ομάδας.

Εξιχνιασμένες υποθέσεις και συνέχεια των ερευνών

Μέχρι στιγμής, η προανακριτική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών. Οι κλοπές αυτές διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συγκεκριμένα στο Νέο Φάληρο, τη Βάρκιζα και τον Ωρωπό.

Η 23χρονη συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου κατηγορούμενου ατόμου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr