Στη δημοσιότητα τα στοιχεία προπονητή στην Κεφαλονιά που διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας ενός προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για τον Κουλουμπή Παρίση, γεννηθέντα το 1976 στο Αργοστόλι, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Τα στοιχεία του κατηγορουμένου

Ο προπονητής, τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι ο ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Παρίσης, γιος του Δημητρίου και της Ευαγγελίας. Έχει γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 1976 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Η δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων έγινε κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Διάταξης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του Κουλουμπή Παρίση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, διώκεται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τόσο τετελεσμένο όσο και σε απόπειρα. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, επίσης τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Επιπλέον, η δίωξη περιλαμβάνει την παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και η πορνογραφία ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η τελευταία αυτή κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Επιβαρυντικές περιστάσεις των αδικημάτων

Σύμφωνα με τη δίωξη, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος ανηλίκου που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Μια επιβαρυντική περίσταση που συντρέχει στην υπόθεση είναι ότι ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του γυμναστή και παρέδιδε μαθήματα σε ανήλικο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κατηγορίες.

Στην κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων, στη δίωξη περιλαμβάνεται η επιβαρυντική περίσταση της παραγωγής τέτοιου υλικού από πρόσωπο στο οποίο είχε εμπιστευθεί ανήλικος για επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινά. Αυτό υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση εμπιστοσύνης που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο κατηγορούμενος.

Ο σκοπός της δημοσιοποίησης

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων του προπονητή, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα. Το κεφάλαιο αυτό αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Η εν λόγω δημοσιοποίηση κρίνεται πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων που θα ήταν λιγότερο επαχθή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθιστώντας τη δημοσιοποίηση αναγκαία.

Κάλεσμα για πληροφορίες από τους πολίτες

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες που ενδεχομένως να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες. Παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441.

Οι τηλεφωνικοί αυτοί αριθμοί ανήκουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit