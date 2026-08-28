Η κίνηση της Σόφι Κάνινγκχαμ πριν από αγώνα του WNBA και οι φήμες για το OnlyFans

Η μπασκετμπολίστρια των Ιντιάνα Φίβερ, Σόφι Κάνινγκχαμ, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/08), μετά από μία απρόσμενη κίνηση που πραγματοποίησε πριν από αγώνα του WNBA. Η 30χρονη γκαρντ/φόργουορντ προσέγγισε μία κάμερα που την κατέγραφε και έκανε επίδειξη του γυμνασμένου της κορμιού, εστιάζοντας στους γλουτούς της. Το βίντεο αυτό έγινε αμέσως viral, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στις διαδικτυακές πλατφόρμες και αναζωπυρώνοντας φήμες σχετικά με την προσωπική της ζωή και παλαιότερες δηλώσεις της για την πλατφόρμα OnlyFans.

Η ενέργεια που τράβηξε τα βλέμματα

Η Σόφι Κάνινγκχαμ, η οποία αγωνίζεται για λογαριασμό των Ιντιάνα Φίβερ, προσέγγισε μία κάμερα που την βιντεοσκοπούσε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Η 30χρονη αθλήτρια χαμογέλασε και στη συνέχεια κατέβασε τη φόρμα της, αποκαλύπτοντας ένα άσπρο κολλητό αθλητικό σορτσάκι. Ταυτόχρονα, σήκωσε και το κόκκινο φούτερ που φορούσε, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η κάμερα θα εστιάσει στο σημείο που επιθυμούσε.

Ο σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να «φλεξάρει» το εντυπωσιακό και γυμνασμένο κορμί της, κάνοντας συγκεκριμένα επίδειξη των γλουτών της. Αφού ολοκλήρωσε την ενέργειά της, συνέχισε κανονικά το ζέσταμά της. Ωστόσο, αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, τα σχόλια σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες «πήραν φωτιά».

Η Σόφι Κάνινγκχαμ στο γυναικείο μπάσκετ

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια, εκτός από το ταλέντο της στο παρκέ, είναι γνωστή και για την ιδιαίτερα εμφανίσιμη παρουσία της. Όσοι παρακολουθούν το WNBA συχνά αναφέρουν ότι ίσως είναι η πιο ελκυστική παίκτρια του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Η ίδια η Κάνινγκχαμ διαθέτει μεγάλη αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι αρέσει στο κοινό και δεν διστάζει να το δείξει.

Το επίπεδο παιχνιδιού και θεαματικότητας στο WNBA δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο υψηλό όσο αυτό που παρουσιάζουν τα ματς του ΝΒΑ. Παρόλα αυτά, η γυναικεία εκδοχή του «μαγικού πλανήτη» δεν αφήνει αδιάφορο το φίλαθλο κοινό. Πολλοί παρακολουθούν τους αγώνες είτε λόγω της αγάπης τους για το μπάσκετ, είτε λόγω των εντυπωσιακών αθλητριών που κοσμούν τα αμερικανικά παρκέ.

Οι φήμες που αναζωπυρώθηκαν

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό με την κάμερα, άρχισαν να «φουντώνουν» οι φήμες σχετικά με την προσωπική ζωή και τα «χόμπι» της Σόφι Κάνινγκχαμ. Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε σε πολλές αμερικανικές πλατφόρμες, με κάθε οπαδό να εκφράζει την άποψή του για την αθλήτρια, είτε με ευγενικό είτε με ανάρμοστο τρόπο.

Πολλά από τα σχόλια των χρηστών βασίστηκαν σε μία τοποθέτηση της ίδιας της Κάνινγκχαμ, η οποία είχε γίνει λίγο καιρό πριν και αφορούσε την πλατφόρμα OnlyFans. Αυτή η παλαιότερη δήλωση επανήλθε στο προσκήνιο, τροφοδοτώντας τις συζητήσεις και τις εικασίες γύρω από την μπασκετμπολίστρια.

Η παλαιότερη δήλωση για το OnlyFans

Η συγκεκριμένη δήλωση της Σόφι Κάνινγκχαμ είχε γίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Κέιλεμπ Πρέσλεϊ. Ο Πρέσλεϊ τη ρώτησε αν θα έβγαζε χρήματα στο OnlyFans στην περίπτωση που το WNBA την «έβλαπτε» ή την «απογοήτευε». Η απάντηση της Κάνινγκχαμ ήταν χαρακτηριστική.

Συγκεκριμένα, η μπασκετμπολίστρια απάντησε: «Όχι Plan B. Project B.». Αυτή η φράση, που είχε εκφραστεί σε προηγούμενο χρόνο, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς χρήστες του διαδικτύου ως βάση για τα σχόλιά τους μετά το πρόσφατο viral βίντεο, συνδέοντας την ενέργειά της με τις προηγούμενες δηλώσεις της.

Ανάρμοστες εκδηλώσεις φιλάθλων στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλαθλοι του WNBA εκδηλώνουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους με κάπως ανάρμοστο τρόπο. Έχουν προηγηθεί και στο παρελθόν περιστατικά, όπως ρίψεις αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων sex toys, στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την έντονη, αλλά ενίοτε ακατάλληλη, αντίδραση μέρους του φίλαθλου κοινού απέναντι στις αθλήτριες και το πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko