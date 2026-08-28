Κόντης: «Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε»

Ο Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, τοποθετήθηκε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης της League Phase του Europa League, στην οποία συμμετέχει η κρητική ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι ο ΟΦΗ θα παλέψει μέχρι τέλους σε κάθε αναμέτρηση, επισημαίνοντας την ιστορική σημασία της παρουσίας τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Η ιστορική συμμετοχή του ΟΦΗ στο Europa League

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους που θα βρει στο μονοπάτι του στη League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους μία δύσκολη αποστολή, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οκτώ ομάδες από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «αρχιτέκτονας» της ιστορικής επιτυχίας του ΟΦΗ, μίλησε αφού έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της ομάδας του. Ξεκαθάρισε ότι οι κυπελλούχοι δεν θα ταξιδέψουν απλώς για τη συμμετοχή, αλλά θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις σε κάθε ματς.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην Cosmote TV

Στις αναλυτικές δηλώσεις του στην Cosmote Tv, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε».

Ο Κόντης υπογράμμισε την προσήλωση της ομάδας του στον στόχο, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί».

Οι δύσκολοι αντίπαλοι και η διαχείριση του προγράμματος

Ο προπονητής του ΟΦΗ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους αντιπάλους, λέγοντας: «Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία». Πρόσθεσε πως το παιχνίδι στο Ντα Λουζ θα είναι πολύ δύσκολο με μία καλή ομάδα, ενώ και στην έδρα τους με τους Γερμανούς, η αναμέτρηση θα είναι επίσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε επίσης στη σημασία του προγράμματος των αγώνων. «Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα», δήλωσε. Εξέφρασε την ελπίδα η ομάδα να είναι τυχερή και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχει παιχνίδια στην έδρα της, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος διαχείρισης.

Στόχος η ανταγωνιστικότητα και οι νίκες

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε την αγωνιστική φιλοσοφία του ΟΦΗ για τη διοργάνωση. «Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα τα χαρεί και θα παλέψει «για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Ο Κόντης τόνισε ότι «αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα». Παράλληλα, αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, δηλώνοντας: «Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους».

Με πληροφορίες από: Gazzetta