Η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 18χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια έδειξε ως αιτία τον πνιγμό. Η νεαρή βρισκόταν στην περιοχή ανήμερα των γενεθλίων της, συνοδευόμενη από τον 17χρονο φίλο της. Πέραν του πνιγμού, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας. Ωστόσο, αναμένονται με ενδιαφέρον οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του θανάτου της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 18χρονης προκλήθηκε από πνιγμό. Η εξέταση διενεργήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας και τα αρχικά ευρήματα δεν έδειξαν την ύπαρξη άλλων ιατροδικαστικών στοιχείων που να συνδέονται με την απώλεια της ζωής της νεαρής κοπέλας.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτές οι περαιτέρω αναλύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 18χρονη έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά.

Το χρονικό του περιστατικού στη Βέροια

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, στις 28 Αυγούστου. Η 18χρονη βρισκόταν στους Καταρράκτες Δερματά, μια περιοχή που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας. Μαζί της ήταν ο 17χρονος φίλος της.

Οι δύο νεαροί είχαν επισκεφθεί το σημείο, το οποίο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής ως κατάλληλο για μπάνιο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, φέρεται να έβγαζαν και φωτογραφίες. Η ημέρα ήταν ιδιαίτερη για την 18χρονη, καθώς ήταν ανήμερα των γενεθλίων της.

Η κινητοποίηση των αρχών

Ο 17χρονος φίλος της κοπέλας ήταν αυτός που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν είδε ότι η φίλη του παρέμενε στο νερό για αρκετή ώρα, κάλεσε αμέσως το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 112. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ. Οι διασώστες ξεκίνησαν τις έρευνες και λίγο αργότερα εντόπισαν την 18χρονη μέσα στη λίμνη, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Η προανάκριση και οι καταθέσεις

Στο πλαίσιο της προανάκρισης για το συμβάν, ο 17χρονος φίλος της κοπέλας κατέθεσε στις αρχές. Οι πληροφορίες που παρείχε θεωρούνται σημαντικές για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου της 18χρονης.

Επιπλέον, εξετάζεται και το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου. Η εξέταση αυτή επικεντρώνεται στο φωτογραφικό υλικό που ενδεχομένως περιέχει, με στόχο να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της νεαρής κοπέλας στα νερά των Καταρρακτών Δερματά.

Με πληροφορίες από: Reader