Σαντορίνη: Συνελήφθη 38χρονος για κλοπή κινητού και εκδικητική πορνογραφία

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Σαντορίνη, μετά από καταγγελία γυναίκας. Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής κινητού τηλεφώνου, καθώς και ανάρτησης ψηφιακού περιεχομένου που αφορούσε προσωπικά δεδομένα της παθούσας σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση αφορά πράξεις που συνδέονται με εκδικητική πορνογραφία και κλοπή, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του.

Η σύλληψη στη Σαντορίνη

Οι αστυνομικές αρχές της Σαντορίνης προχώρησαν σε μια σημαντική σύλληψη χθες το απόγευμα, την 27η Αυγούστου του 2026. Πρόκειται για έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν επίσημης καταγγελίας που υποβλήθηκε από μία γυναίκα, η οποία αφορούσε σοβαρές πράξεις που φέρεται να διέπραξε ο συλληφθείς.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης ήταν άμεση μετά την υποβολή της καταγγελίας. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 38χρονου αποτελούν μέρος των ενεργειών των αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την εφαρμογή του νόμου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το χρονικό της καταγγελίας

Η καταγγελία της ημεδαπής γυναίκας αποτέλεσε την αφετηρία για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε από την Αστυνομία, η γυναίκα προχώρησε στην υποβολή της καταγγελίας, περιγράφοντας τις πράξεις στις οποίες φέρεται να προέβη ο 38χρονος. Η συγκεκριμένη καταγγελία οδήγησε τις αρχές στην άμεση δράση και στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας, όπως αυτές έγιναν γνωστές από την Αστυνομία, αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες του 38χρονου, οι οποίες συνιστούν αδικήματα. Η παθούσα περιέγραψε στις αρχές τα περιστατικά που οδήγησαν στην κλοπή του κινητού της τηλεφώνου και στην επακόλουθη ανάρτηση προσωπικών της δεδομένων, θέτοντας σε κίνηση τις νομικές διαδικασίες.

Οι πράξεις που αποδίδονται στον 38χρονο

Η επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία φωτίζει τις πτυχές της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, ο 38χρονος φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο που ανήκε στην ημεδαπή γυναίκα, η οποία προχώρησε στην καταγγελία. Η κλοπή αυτή αποτελεί το ένα σκέλος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές.

Πέρα από την κλοπή, ο συλληφθείς φέρεται να προχώρησε και σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάρτηση ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο περιείχε προσωπικά δεδομένα της γυναίκας. Η ανάρτηση αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε σε προφίλ εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας τα δεδομένα προσβάσιμα σε τρίτους και αποτελώντας ένα σοβαρό αδίκημα.

Οι κατηγορίες και η δικογραφία

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω πράξεων, σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία είναι δύο: η κλοπή και η εκδικητική πορνογραφία. Η εκδικητική πορνογραφία αναφέρεται στην πράξη της διάδοσης προσωπικού ψηφιακού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου, με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή την εκδίκηση.

Ο σχηματισμός της δικογραφίας σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νομικής διαδικασίας εις βάρος του 38χρονου. Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τις μαρτυρίες, ώστε να τεκμηριώσουν τις κατηγορίες της κλοπής του κινητού τηλεφώνου και της ανάρτησης των προσωπικών δεδομένων της γυναίκας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά τη σύλληψη του 38χρονου και τον σχηματισμό της δικογραφίας, για την υπόθεση ακολουθούνται πλέον οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα προχωρήσει στην αρμόδια δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση και εκδίκαση. Οι νομικές ενέργειες θα καθορίσουν την πορεία της υπόθεσης και τις πιθανές συνέπειες για τον συλληφθέντα.

Οι αρχές της Σαντορίνης συνεχίζουν το έργο τους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τέτοιου είδους αδικήματα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διαχειρίζονται όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki